Фальшиві Ту-160 видно з космосу: з'явились свіжі світлини аеродрому "Енгельс"

ЗС РФ ховають вісім стратегічних бомбардувальників на аеродромі "Енгельс-2" за 600 км від України. Ще п'ять літаків намалювали на злітній смузі — плоскі силуети помітні навіть з космосу.

Related video

На супутникових світлинах військового аеродрому "Енгельс-2" у Саратовській області РФ не відшукалось слідів пошкоджень від атаки дронів, яка відбулась в ніч на 20 березня. Натомість помітно, що третина літаків на аеродромі — фальшиві: їх намалювали на асфальті, щоб ввести в оману спостерігачів з космосу. Про ситуацію на російському аеродромі за 600 км від України розповів OSINT-розслідувач з ніком MT Anderson у соцмережі X (Twitter).

MT Anderson повідомив, що отримав супутникові світлини компанії Airbus Defense and Space. Супутник зафіксував, які об'єкти 20 березня 2024 року перебувають у точці з координатами 51.486N, 46.213E.

Важливо

Здійснювали маневри: Гуменюк пояснила, чи використовувала РФ кораблі для ударів по Україні

Розслідувач виявив три типи літаків — вантажний Іл-76 і бомбардувальники Ту-95 та Ту-160. Прикметно те, що частина бойових літаків були просто намальовані на асфальті — це стало помітно по тому, як тане сніг у певних точках аеродрому.

На "Енгельс-2", свідчать фото супутника, є 9 справжніх літаків і п'ять фальшивих:

Іл-76 (справжній) — 1 од. (обведений світло-синім квадратом суцільною лінією);

Ту-95 (справжній) — 3 од. (фіолетові квадрати, суцільна лінія);

Ту-160 (справжній) — 5 од. (блакитні квадрати, суцільна лінія);

Ту-95 (намальований) — 1 од. (фіолетовий квадрат, пунктирна лінія);

Ту-160 (намальований) — 4 од. (блакитні квадрати, пунктирна лінія).

Вибухи у РФ - у якому стані аеродром "Енгельс", 20 березня Фото: Twitter / MT Anderson

Також MT Anderson наголосив, що станом на 8:14 UTC (або 10:14 за Києвом) на аеродромі не помітно якихось слідів атаки дронів. На збільшених фото є літаки, але немає чорних слідів пожежі чи уламків.

Вибухи у РФ - як виглядають літаки на аеродромі "Енгельс", 20 березня Фото: Twitter / MT Anderson

Вибухи в РФ — що сталось в Енгельсі

Зазначимо, в ніч на 20 березня жителі Саратова почали публікувати у мережі відео, на яких було чути сигнали повітряної тривоги та звуки вибухів. При цьому вибухи були відчутно потужні, бо від них начебто "трусились шибки". Поруч з Саратовом розташований військовий аеродром "Енгельс-2", на якому базують стратегічні бомбардувальники Ту-95 (запускає 4-8 ракет) і Ту-160 (запускає 12 ракет). Автори деяких дописів запевняли, що бачили заграву у напрямку летовища.

В Міноборони РФ заявили, що до Саратовської області дійсно долетіли чотири безпілотники літакового типу, запущені "київським режимом". При цьому відзначили, що усі повітряні судна начебто були збиті силами ППО.

Тим часом журналісти проєкту "Схеми" порталу "Радіо Свобода" опублікували супутникові світлини аеродрому, зроблені за кілька годин до повітряної атаки. На фото нарахували 11 літаків, з них дев'ять — стратегічні бомбардувальники, які РФ підіймає у повітря для ударів по Україні.

Представники ГУР Міноборони розповіли Фокусу, що на аеродромі "Енгельс-2" дійсно провели спецоперацію — запустили безпілотники з вибухівкою. З їхніх слів, дрони виконали поставлені задачі — у чому саме полягали ці задачі, не уточнили. Джерела порталу "Українська правда" додали, що для атаки використали БПЛА "Лютий" — безпілотники, малопомітні для радарів, які здатні дістати на відстань до 900-1000 км.

Нагадуємо, військові експерти повідомили, що РФ буде перекидати нові комплекси ППО, щоб захистити нафтопереробні заводи, 12 з яких постраждали від атак БПЛА. Тим часом в ніч на 21 березня ЗС Росії здійснили нову ракетну атаку: використали Ту-95 для пуску ракет Х-101.