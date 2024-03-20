Атакували Ту-95 та Ту-160: на аеродромі "Енгельс" перебувало 11 літаків ЗС РФ (фото)

Військовий аеродром "Енгельс-2" ЗС РФ двічі у 2024 році атакували українські дрони. Останній обстріл з використанням літаків, які базуються на цьому летовищі, відбувся в середині лютого.

Related video

За добу до атаки БПЛА на військовий аеродром "Енгельс" ЗС РФ там перебувало 11 літаків різних типів. Серед них — дев'ять бомбардувальників, які росіяни використовують для запуску ракет Х-55 по українцях. Супутникові знімки, на яких можна побачити російські повітряні судна, опублікували у Telegram-каналі проєкту "Схеми" на "Радіо Свобода".

Журналісти проєкту "Схеми" отримали супутникові знімки, зроблені 19 березня. Супутник зробив фото точок з координатами 51° 28′ 52″ N, 46° 12′ 27″ E та 51° 28′ 58″ N, 46° 12′ 28″ E.

Важливо

Рейд добровольців у Бєлгородську область: у Міноборони РФ заявили про "зачистку" Козинки

Незадовго до атаки дронів на аеродромі перебувало дев'ять бомбардувальників. З них шість літаків Ту-95 (кожен здатен запустити чотири–вісім ракет одночасно) та три літаки Ту-160 (кожен здатен запустити по 12 ракет Х-55).

Вибухи в Енгельсі — деталі

Зазначимо, про гучні звуки біля аеродрому "Енгельс-2" на схід від Саратова (за 700 км від України) повідомили росЗМІ в ніч на 19 березня. Росіяни публікували відео з місця подій, на яких було видно спалахи та чутно звуки польоту дронів і вибухи. Військові ЗС РФ заявили, що збили усі безпілотники. Однак місцеві жителі публікували кадри, на яких було помітно пожежу у напрямку аеродрому.

Пізніше росЗМІ опублікували нові розповіді свідків надзвичайної події. Зокрема, вони стверджували, що чули від двох до чотирьох вибухів. Вибухи були настільки потужними, що у квартирах тремтіли шибки, — говорили громадяни.

Зранку 20 березня представники ГУР Міноборони повідомили, що дійсно українські БПЛА атакували військовий об'єкт ЗС РФ. Запевнили, що вдалось виконати усі поставлені завдання.

Попередня атака на аеродром "Енгельс" відбулась 10 січня, раніше повідомляв Фокус. Місцеві жителі помітили мінімум два дрони, які прямували у напрямку летовища. Тоді Міноборони РФ також звітувало, що відбило атаку на 100%. Останній масований удар ЗС РФ з використанням крилатих авіаційних ракет Х-101/Х-55/Х-555 відбувся 15 лютого, — розповіли у Повітряному командуванні ЗСУ.

Нагадуємо, протягом 15–19 березня жителі Бєлгорода регулярно жаліються на вибухи артснарядів та удари дронів: водночас Міноборони РФ звітує, що збило усі снаряди, а жоден військовий об'єкт не постраждав. Тим часом експерти проаналізували, що потрібно зробити Кремлю, щоб захистити нафтопереробні заводи від ударів безпілотників ЗСУ.