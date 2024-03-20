Атаковали Ту-95 и Ту-160: на аэродроме "Энгельс" находилось 11 самолетов ВС РФ (фото)

Военный аэродром "Энгельс-2" ВС РФ дважды в 2024 году атаковали украинские дроны. Последний обстрел с использованием самолетов, которые базируются на этом аэродроме, состоялся в середине февраля.

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За сутки до атаки БПЛА на военный аэродром "Энгельс" ВС РФ там находилось 11 самолетов разных типов. Среди них — девять бомбардировщиков, которые россияне используют для запуска ракет Х-55 по украинцам. Спутниковые фотографии, на которых можно увидеть российские воздушные суда, опубликовали в Telegram-канале проекта "Схемы" на "Радио Свобода".

Журналисты проекта "Схемы" получили спутниковые фотографии, сделанные 19 марта. Спутник сделал фото точек с координатами 51° 28′ 52″ N, 46° 12′ 27″ E и 51° 28′ 58″ N, 46° 12′ 28″ E.

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Незадолго до атаки дронов на аэродроме находилось девять бомбардировщиков. Из них шесть самолетов Ту-95 (каждый способен запустить четыре-восемь ракет одновременно) и три самолета Ту-160 (каждый способен запустить по 12 ракет Х-55).

Взрывы в Энгельсе — детали

Отметим, о громких звуках возле аэродрома "Энгельс-2" к востоку от Саратова (в 700 км от Украины) сообщили росСМИ в ночь на 19 марта. Россияне публиковали видео с места событий, на которых были видны вспышки и слышны звуки полета дронов и взрывы. Военные ВС РФ заявили, что сбили все беспилотники. Однако местные жители публиковали кадры, на которых был заметен пожар в направлении аэродрома.

Позже росСМИ опубликовали новые рассказы свидетелей чрезвычайного происшествия. В частности, они утверждали, что слышали от двух до четырех взрывов. Взрывы были настолько мощными, что в квартирах дрожали стекла, — говорили граждане.

Утром 20 марта представители ГУР Минобороны сообщили, что действительно — украинских БПЛА атаковали военный объект ВС РФ. Заверили, что удалось выполнить все поставленные задачи.

Предыдущая атака на аэродром "Энгельс" состоялась 10 января — ранее сообщал Фокус. Местные жители заметили минимум два дрона, которые направлялись в направлении аэропорта. Тогда Минобороны РФ также отчитывалось, что отразило атаку на 100%. Последний массированный удар ВС РФ с использованием крылатых авиационных ракет Х-101/Х-55/Х-555 состоялся 15 февраля, — рассказали в Воздушном командовании ВСУ.

Напоминаем, в течение 15-19 марта жители Белгорода регулярно жалуются на взрывы артснарядов и удары дронов: при этом Минобороны РФ отчитывается, что сбило все снаряды, а ни один военный объект не пострадал. Между тем эксперты проанализировали, что нужно сделать Кремлю, чтобы защитить нефтеперерабатывающие заводы от ударов беспилотников ВСУ.