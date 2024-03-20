После сообщений о взрывах в Энгельсе: в Минобороны РФ пожаловались на атаку БПЛА

В российском оборонном ведомстве заявили о якобы пресечения атаки дронов, однако в сети пишут о "прилетах" и пожаре в районе авиабазы. Местные жители утверждают, что после серии взрывов на территории объекта произошел пожар.

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В ночь на 20 марта территория Российской Федерации подверглась атаке беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

В пресс-службе оборонного ведомства утверждают, что пресекли попытки Украины атаковать объекты на территории РФ при помощи БПЛА самолетного типа.

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По информации Минобороны РФ, российская противовоздушная оборона якобы уничтожила один беспилотник над территорией Белгородской области и четыре — над территорией Саратовской.

При этом в сети пишут, что по аэродрому был по меньшей мере один "прилет", за которым последовало возгорание.

Также сообщается, что в этом районе звучала сирена воздушной тревоги.

В Энгельсе были слышны взрывы Фото: Скриншот

Взрывы в районе аэродрома Энгельс: что известно

Напомним, 20 марта на территории российского города Энгельс Саратовской области прогремели взрывы. Вблизи населенного пункта расположен аэродром стратегической авиации "Энгельс-2". По словам журналистов, над городом было слышно от 2 до 4 взрывов, от которых "дрожали окна в рамах".

В свою очередь губернатор Саратовской области Роман Бусаргин заявил, что над Энгельсом были якобы уничтожены беспилотные летательные аппараты. Чиновник утверждает, что противовоздушная оборона "сработала своевременно и эффективно".

Взрывы в Энгельсе

Ранее, 15 февраля, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что Россия активно готовит свои военные аэродромы к возможным массированным атакам. При этом у оккупантов регулярно происходят инциденты и аварии на их объектах.