Після повідомлень про вибухи в Енгельсі: у Міноборони РФ поскаржилися на атаку БПЛА

У російському оборонному відомстві заявили про нібито припинення атаки дронів, проте в мережі пишуть про "прильоти" і пожежу в районі авіабази. Місцеві жителі стверджують, що після серії вибухів на території об'єкта сталася пожежа.

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У ніч на 20 березня територія Російської Федерації зазнала атаки безпілотних літальних апаратів. Про це повідомили в Міністерстві оборони Росії.

У пресслужбі оборонного відомства стверджують, що припинили спроби України атакувати об'єкти на території РФ за допомогою БПЛА літакового типу.

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За інформацією Міноборони РФ, російська протиповітряна оборона нібито знищила один безпілотник над територією Бєлгородської області та чотири — над територією Саратовської.

При цьому в мережі пишуть, що на аеродромі був щонайменше один "приліт", за яким сталося загоряння.

Також повідомляється, що в цьому районі звучала сирена повітряної тривоги.

В Енгельсі було чути вибухи Фото: Скриншот

Вибухи в районі аеродрому Енгельс: що відомо

Нагадаємо, 20 березня на території російського міста Енгельс Саратовської області прогриміли вибухи. Поблизу населеного пункту розташований аеродром стратегічної авіації "Енгельс-2". За словами журналістів, над містом було чутно від 2 до 4 вибухів, від яких "тремтіли вікна в рамах".

Зі свого боку губернатор Саратовської області Роман Бусаргін заявив, що над Енгельсом були нібито знищені безпілотні літальні апарати. Чиновник стверджує, що протиповітряна оборона "спрацювала своєчасно й ефективно".

Вибухи в Енгельсі

Раніше, 15 лютого, спікер командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що Росія активно готує свої військові аеродроми до можливих масованих атак. При цьому в окупантів регулярно відбуваються інциденти та аварії на їхніх об'єктах.