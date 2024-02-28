На аеродромі "Енгельс-2" в РФ з'явилися додаткові борти стратегічної авіації Ту-22М3 (фото)

Станом на 26 лютого 2024 року на аеродромі розташовувалися п’ять одиниць Ту-95мс та 3 борти Ту-160.

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На аеродромі "Енгельс" збільшилася кількість стратегічних бомбардувальників Ту-22М3. Нові супутникові фото опубліковані Telegram-каналом Monitoring.

OSINT-аналітики заявляють, що загальна кількість стратегічної авіації на аеродромі "Енгельс-2" збільшилася до 12. Це відбулося завдяки тому, що прилетіли чотири Ту-22м3.

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Станом на 26 лютого 2024 року (дата знімку) на аеродромі розташовувалися п’ять одиниць Ту-95мс та три борти Ту-160.

У складі аеродрому значних змін не відбулося. Регулярні тренування бортів та їхні переміщення фіксують постійно.

На нещодавніх знімках було помічено Ту-95мс на ремонтному майданчику без 2-х двигунів. Станом на 27 лютого обидва двигуни встановлені. Додатково ввечері 27 лютого на аеродром прилетіли чотири Ту-22м3 з авіабази "Оленья".

Ситуація на аеродромі "Оленья"

У мережі 6 лютого опублікували супутникові знімки з аеродрому "Оленья", який розташований на території Мурманської області РФ. На ньому базувалися десятки літаків, що могло свідчити про відповідну підготовку до ракетних ударів. Станом на 4 лютого, як інформували моніторингові канали, на аеродромі перебувало 50 одиниць авіаційної техніки, серед якої — стратегічні бомбардувальники Ту-95МС і Ту-22М3.

Нагадаємо, 28 лютого прикордонники з РЗСВ RM-70 Vampire завдали удару по окупантах. Застосували артилерійську систему прикордонники бригади "Сталевий кордон". RM-70 Vampire — це розробка часів Чехословаччини, яку потім почали виробляти в Чехії. Вона є аналогом радянського БМ-21 "Град", однак має іншу шасі та гідравлічний пристрій для швидшого перезаряджання пускової установки.