Інтеграція в Ту-22 й Ту-160: Росія розширює можливості ракет "Кинжал"

Встановлення аеробалістичних ракет "Кинжал" на літаки стратегічної авіації дасть змогу ПКС РФ наносити масованіші удари з різних напрямків.

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Російські зброярі, ймовірно, можуть інтегрувати аеробалістичну ракету Х-47М2 "Кинжал" у стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 й Ту-160М. Так ЗС РФ має намір розширити можливості ракети, збільшивши кількість платформ, здатних нести озброєння, крім літака МіГ-31К. Про це розповів російський "військовий експерт" Дмитро Корнєв в інтерв'ю виданню "Известия".

Корнєв нагадав, що "Кинжал" створювали з використанням технологічних рішень ракети 9М723 "Іскандер-М", яка також може пройти модернізацію щодо підвищення дальності польоту й збільшення маси бойової частини. За його словами, і "іскандер", і "Кинжал" в умовах застосування в неядерному конфлікті можуть отримати 800-кілограмову боєголовку, яка підвищує уражувальну дію вдвічі.

Тепер же йдуть розмови про розміщення "Кинжала" на літаках стратегічної авіації ПКС РФ, таких як Ту-22М3 й Ту-160М.

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"Це дозволило б наносити масованіші удари з виходом гіперзвукових ракет на цілі одночасно та з різних напрямків", — зазначає Корнєв.

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Коментуючи можливу модернізацію ракети, експерти Defense Express зазначили, що такі заяви зайвий раз свідчать про те, що в противника немає іншої платформи для розміщення "кинджалів", крім МіГ-31К.

"Це остаточно підтверджує факт, що зараз у строю ПКС РФ є тільки один тип носіїв під "кинджали", і це МіГ-31К, а говорити про Ту-22М3 в цьому контексті як мінімум недоречно", — пишуть експерти.

Також вони припустили, що росіяни окреслили перспективу застосування ракетних ударів за мережецентричним принципом. Він передбачає націлювання частини ракет із рою на системи ППО, тоді як інша частина спрямовується безпосередньо на ціль.

Раніше аналітики Інституту вивчення війни припустили, що російська армія продовжує експериментувати й пристосовувати свої ракетні та дронові комплекси для атак по українських містах, намагаючись знайти вразливі місця в українській системі протиповітряної оборони. Зокрема, противник застосовує ракети "Кинжал" у комплексі з безпілотниками та фальшивими ракетами з метою перевантажити українську ППО.