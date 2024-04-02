Усмирили электрошокером: полуголый "рестлер" из России устроил массовую драку в Таиланде (видео)

Во время отдыха мужчина начал размахивать кулаками перед другими отдыхающими в фойе отеля. Когда местные полицейские прибыли на вызов, россиянин "переключился" на них.

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В Таиланде в одном из отелей отличился нетрезвый турист из России. Он устроил драку с другими отдыхающими, а потом еще подрался с полицейскими. Об этом сообщает российское издание Shot.

Отмечается, что виновником драки стал 37-летний Александр Толстов из Межреченска. Он выбрался в Таиланд на отдых вместе с женой Татьяной. Во время отдыха он начал размахивать кулаками перед другими отдыхающими в фойе отеля. Работники заведения вызвали полицию. Когда местные правоохранители прибыли на вызов, россиянин "переключился" на них. Тайцы российский пыл терпеть не стали и быстро уняли "рестлера" электрошокером.

После этого уже не такого задиристого туриста заковали в наручники и доставили в отделение полиции.

Жена буйного туриста записала печальное видео, в котором переживала, что ее мужа может наказать тайское правосудие на 3 года. Впоследствии стало известно, что россиянина отпустили и приказали убраться из страны в течение нескольких суток.

Российские СМИ, как всегда, оправдали нетрезвый дебош туриста из России едва ли не героизмом — мол его жену кто-то из гостей толкнул.

Напомним, что нетрезвая россиянка устроила стриптиз-шоу на борту самолета "Тбилиси-Москва". Больше всего досталось соседу пассажирки.

Ранее туриста из России с его дамой сердца отдухопелили работники отеля в Турции. Мужчину вытолкали из заведения и надавали пинков с воспитательной целью.