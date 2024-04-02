Вгамували електрошокером: напівголий "рестлер" з Росії влаштував масову бійку в Таїланді (відео)

Під час відпочинку чоловік почав розмахувати кулаками перед іншими відпочивальниками у фойє готелю. Коли місцеві поліцейські прибули на виклик, росіянин "переключився" на них.

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В Таїланді в одному з готелів відзначився нетверезий турист з Росії. Він влаштував бійку з іншими відпочивальниками, а потім ще побився з поліцейськими. Про це повідомляє російське видання Shot.

Зазначається, що винуватцем бійки став 37-річний Олександр Толстов із Міжріченська. Він вибрався в Таїланд на відпочинок разом з дружиною Тетяною. Під час відпочинку він почав розмахувати кулаками перед іншими відпочивальниками у фойє готелю. Працівники закладу викликали поліцію. Коли місцеві правоохоронці прибули на виклик, росіянин "переключився" на них. Тайці російський запал терпіти не стали і швидко вгамували "рестлера" електрошокером.

Після цього вже не такого задиракуватого туриста закували в кайданки і доправили до відділку поліції.

Дружина буйного туриста записала сумне відео, в якому запереживала, що її чоловіка може покарати тайське правосуддя на 3 роки. Згодом стало відомо, що росіянина відпустили і наказали забратися з країни впродовж кількох діб.

Російські ЗМІ, як завжди, виправдали нетверезий дебош туриста з Росії ледь не героїзмом — мовляв його дружину хтось з гостей штовхнув.

Нагадаємо, що нетвереза росіянка влаштувала стриптиз-шоу на борту літака "Тбілісі-Москва". Найбільше дісталося сусіду пасажирки.

Раніше туриста з Росії з його дамою серця віддухопелили працівники готелю в Туреччині. Чоловіка виштовхали із закладу і надавали копняків з виховною метою.