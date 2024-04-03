"Страна перестанет существовать": Трамп пригрозил избирателям концом США (видео)

Политик спрогнозировал, что в случае его поражения на выборах они могут стать последними в истории США. Он обвинил в американских проблемах мигрантов и намекнул на тайное вторжение Китая.

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Политик Дональд Трамп заявил, что в случае не избрания его следующим президентом США может прийти конец. Деталями поделились в Media ITE.

2 апреля Трамп выступил с предвыборной речью в городе Гранд-Рапидс штата Мичиган. Он заявил, что Америка столкнулась с "кровопролитием" преступности мигрантов и пригрозил концом США после выборов в ноябре.

Мигрантов, которых кандидат в президенты назвал "животными", он обвинил в проблемах США. Кроме того, он намекнул на какое-то тайное вторжение. По словам политика, враждебные страны, в частности Китай, отправляли через границу только мужчин "призывного возраста".

"Если мы не победим 5 ноября, я думаю, что наша страна перестанет существовать. Это могут быть последние выборы в нашей истории. Я на самом деле это имею в виду. Если мы не выиграем, я думаю, что это могут быть последние выборы в нашей истории. Вот куда движется наша страна", — заявил Трамп.

Напомним, президент США Джо Байден предложил Дональду Трампу сыграть в гольф. Он пообещал дать сопернику "фору в три удара", если тот сам будет носить сумку.

В Politico передавали, что украинские политики обеспокоены из-за возможности возвращения к власти Дональда Трампа, но настроены оптимистично. В частности, советник главы ОП Михаил Подоляк надеется, что в таком случае поддержка Украины от США будет продолжена.