"Країна перестане існувати": Трамп пригрозив виборцям кінцем США (відео)

Політик спрогнозував, що в разі його поразки на виборах вони можуть стати останніми в історії США. Він звинуватив в американських проблемах мігрантів та натякнув на таємне вторгнення Китаю.

Related video

Політик Дональд Трамп заявив, що в разі не обрання його наступним президентом США може прийти кінець. Деталями поділились у Media ITE.

2 квітня Трамп виступив з передвиборчою промовою у місті Гранд-Рапідс штату Мічиган. Він заявив, що Америка зіштовхнулась з "кровопролиттям" злочинності мігрантів та пригрозив кінцем США після виборів у листопаді.

Мігрантів, яких кандидат у президенти назвав "тваринами", він звинуватив у проблемах США. Окрім того, він натякнув на якесь таємне вторгнення. Зі слів політика, ворожі країни, зокрема Китай, відправляли через кордон лише чоловіків "призовного віку".

"Якщо ми не переможемо 5 листопада, я думаю, що наша країна перестане існувати. Це можуть бути останні вибори в нашій історії. Я насправді це маю на увазі. Якщо ми не виграємо, я думаю, що це можуть бути останні вибори в нашій історії. Ось куди рухається наша країна", — заявив Трамп.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запропонував Дональду Трампу зіграти в гольф. Він пообіцяв дати супернику "фору в три удари", якщо той сам носитиме сумку.

У Politico передавали, що українські політики занепокоєні через можливість повернення до влади Дональда Трампа, але налаштовані оптимістично. Зокрема, радник голови ОП Михайло Подоляк сподівається, що у такому випадку підтримка України від США буде продовжена.