"Дам тобі фору в три удари": Байден зробив Трампу привабливу пропозицію (відео)

Чинний президент США повторив своє запрошення зіграти в гольф. Раніше він говорив про це Дональду Трампу перед майбутніми президентськими виборами у 2016 році.

Related video

Президент США Джо Байден запропонував Дональду Трампу зіграти в гольф. Про це чинний американський лідер написав на своїй сторінці в соціальній мережі Х (раніше — Twitter).

"Дональде, моя пропозиція залишається в силі. Я дам тобі фору в три удари, якщо ти сам будеш носити свою сумку", — заявив Байден.

Так Байден прокоментував, що він жодного разу не вигравав у чемпіонатах із гольфу, які організовував Трамп. Також він додав, що пропонував своєму опоненту на майбутніх виборах президента зіграти в гольф ще 2016 року.

З чого почалася суперечка Байдена і Трампа про гольф

28 березня під час заходу зі збору коштів на президентську кампанію американський телеведучий Стівен Кольбер у бесіді з президентом пожартував, що Байден жодного разу не вигравав чемпіонат із гольфу, який Трамп влаштовує у своїй резиденції в Палм-Біч. Байден у відповідь розповів, що запрошував Трампа зіграти в гольф.

Нагадаємо, дещо раніше Джо Байден пожартував про вік і психічний стан Трампа. Американський лідер вважає, що його опонент-республіканець дуже старий для президентської посади. Водночас Джо Байден старший за Дональда Трампа на чотири роки, а його поведінка часто викликала подив.

А на початку березня 2024 року Джо Байден запросив американців злітати з ним до Москви за дешевшими ліками. За інформацією ЗМІ, згадка столиці Росії в промові президента США швидко викликала "глузування" з боку республіканців і команди Дональда Трампа.