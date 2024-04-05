Из-за "голосов в голове: в России мужчина подрезал губернатора области (фото)

По данным российских СМИ, при задержании сотрудники Росгвардии ранили нападавшего в ногу. Им оказался 42-летний мужчина, который работает на РЖД. Сам губернатор Мурманской области Андрей Чибис пребывает в операционной.

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В российском городе Апатиты 42-летний мужчина напал с ножом на губернатора Мурманской области Андрея Чибиса и ранил его в живот. Об этом сообщает агентство ТАСС.

По данным пресс-службы губернатора, нападавший был задержан, а сам губернатор находится в операционной.

Местные жители сообщили, что после встречи с населением в городе Апатиты, у Дворца культуры "Строитель" к губернатору подбежал мужчина и напал на него с ножом. После этого он был задержан.

Андрея Чибиса госпиталазировали Фото: Соцсети

По версии российского медиа Readovka, нападавшим оказался 42-летний Александр Быданов. При задержании сотрудники Росгвардии его ранили в ногу. Мужчина рассказал, что мотивом преступления якобы стал "внутренний голос".

Нападавший Александр Быданов Фото: Соцсети

По данным российского медиа "Важные истории" Он живет в Апатитах и работает монтером путей на Мурманской дистанции РЖД. Полицейские ранее задерживали его с формулировкой "причинение вреда здоровью".

На данный момент Андрей Чибис находится в Апатитско-Кировской центральной городской больнице, согласно информации от агентства "Интерфакс".

Андрей Чибис был назначен губернатором Мурманской области в сентябре 2019 года.

Напомним, 28 марта стало известно, что работник ТЦК и СП, которого в Нововолынске при исполнении служебных обязанностей ударил ножом местный житель, ранее воевал.