Более 600 попыток: поляки фиксируют активизацию нелегальных мигрантов на границе с Беларусью (видео)

По свидетельствам польских пограничников, нелегалы вели себя достаточно агрессивно, бросались палками, камнями, применили газ, в результате чего один офицер получил ранения.

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Пограничная служба Польши только за 10 и 11 апреля зафиксировала 613 попыток нелегального пересечения границы со стороны Беларуси. Об этом польские пограничники сообщили на официальной странице в соцсети Х.

По свидетельствам Пограничной службы, нелегалы вели себя достаточно агрессивно, результатом чего стало ранение польского офицера. Они бросались палками, камнями, применили газ. Было задержано 6 нарушителей, четырем мигрантам пришлось оказывать медицинскую помощь.

Белорусско-польская граница — последние события

В середине марта 2024 года польские пограничники снова зафиксировали более 240 интенсивных попыток нелегальных мигрантов пересечь границу Польши со стороны Беларуси.

Большая группа нелегалов — более 220 человек — 10 апреля пыталась штурмовать польскую границу. Это произошло в зоне ответственности заставы в Беловеже, вблизи приграничной реки Пшегленд. Во время этого инцидента у нелегальных мигрантов были конфискованы достаточно опасный инструмент из дерева и гвоздей.

Миграционный кризис на границе Польши и Беларуси был искусственно создан режимом самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Известно, что белорусские власти чартерными рейсами привозили мигрантов из бедных азиатских стран, обеспечивали их камнями и орудиями, газовыми баллончиками, помогали разрушать ограждение на белорусско-польской границе.

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Напомним, что украинские пограничники в феврале 2024 года задержали украинца, который нелегально пробирался из-за границы в Украину. Свои действия одессит объяснил тем, что больше не мог находиться на чужбине и во что бы то ни стало хотел вернуться в Украину.

Кроме того, Фокус писал, что на границе с Румынией пограничники спасли обессиленного уклониста, который несколько дней блуждал без еды и воды.