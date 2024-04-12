Понад 600 спроб: поляки фіксують активізацію нелегальних мігрантів на кордоні з Білоруссю (відео)

За свідченнями польських прикордонників, нелегали поводилися досить агресивно, кидалися палками, камінням, застосували газ, внаслідок чого один офіцер отримав поранення.

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Прикордонна служба Польщі лише за 10 та 11 квітня зафіксувала 613 спроб нелегального перетину кордону з боку Білорусі. Про це польські прикордонники повідомили на офіційній сторінці у соцмережі Х.

За свідченнями Прикордонної служби, нелегали поводилися досить агресивно, результатом чого стало поранення польського офіцера. Вони кидалися палками, камінням, застосували газ. Було затримано 6 порушників, чотирьом мігрантам довелося надавати медичну допомогу.

Білорусько-польський кордон — останні події

У середині березня 2024 року польські прикордонники знову зафіксували понад 240 інтенсивних спроб нелегальних мігрантів перетнути кордон Польщі з боку Білорусі.

Велика група нелегалів — понад 220 осіб — 10 квітня намагалася штурмувати польський кордон. Це сталося у зоні відповідальності застави у Біловежі, поблизу прикордонної річки Пшегленд. Під час цього інциденту у нелегальних мігрантів було конфісковані досить небезпечний інструмент із дерева та цвяхів.

Міграційну кризу на кордоні Польщі і Білорусі було штучно створено режимом самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка. Відомо, що білоруська влада чартерними рейсами привозила мігрантів з бідних азійських країн, забезпечувала їх камінням і знаряддям, газовими балончиками, допомагала руйнувати огорожу на білорусько-польському кордоні.

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Нагадаємо, що українські прикордонники у лютому 2024 року затримали українця, який нелегально пробирався з-за кордону в Україну. Свої дії одесит пояснив тим, що більше не міг перебувати на чужині та будь-що хотів повернутися в Україну.

Крім того, Фокус писав, що на кордоні з Румунією прикордонники врятували знесиленого ухилянта, який кілька днів блукав без їжі та води.