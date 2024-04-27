Глаза светились белым: 5-летнего мальчика поразила редкая болезнь (фото)

Мама 5-летнего сына заметила у сына необычное свечение правого глаза, что побудило ее обратиться к врачам. Те диагностировали ретинобластому.

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В Великобритании 28-летняя Меган Бримсон заметила в глазах своего сына "белое свечение", что оказалось серьезным заболеванием. Об этом сообщает Daily Star.

28-летняя Меган Бримсон заметила необычный блеск в правом глазу у своего 5-летнего сына Арло. Когда она обратилась в госпиталь на острове Уайт, то ее перенаправили в Королевскую лондонскую больницу. После осмотра глаз оказалось, что свечение является редкой раковой опухолью. Врачи диагностировали ретинобластому — это заболевание глаза, которое может поражать маленьких детей.

Единственным выходом для малыша было энуклеация — удаление глаза. Операция уже состоялась, парень прошел четыре цикла химиотерапии. Отмечается, что Арло хорошо восстанавливается и сейчас ждет протезирования глаза.

Ретинобластома — это редкое заболевание глаза Фото: The Childhood Eye Cancer Trust

Сама история началась в августе 2023 года, когда Меган заметила белое свечение в глазах сына.

"Я что-то заметила, и на следующий день моя сестра взяла его на день. Она позвонила мне и сказала, что его глаз был абсолютно белым, когда он играл в комнате своего двоюродного брата прямо под солнечным светом. Я была беременна в то время, и на той неделе приезжала мой врач, поэтому я решила спросить ее совета", — рассказывает Меган.

Врач посоветовала обратиться в госпиталь. Первый осмотр показал, что в задней части глаза Арло очень большая опухоль.

"Хирург был из глазной больницы Мурфилдс, он не подтвердил нам, что это рак, но направил в Королевскую лондонскую больницу", — продолжила Меган Бримсон.

Арло после операции по удалению глаза Фото: The Childhood Eye Cancer Trust

Меган, Ричард и Арло отправились с острова Уайт в Лондон для обследования, где Арло ввели под общий наркоз. Врачи проверили оба его глаза и подтвердили, что у него ретинобластома. Ему понадобится операция по удалению правого глаза.

Организация The Childhood Eye Cancer Trust (CHECT) утверждает, что типичные признаки ретинобластомы включают белое свечение, которое можно увидеть только при определенном освещении или косоглазие, а также изменения внешнего вида глаза.

"Симптомы могут быть едва заметными, и дети часто кажутся здоровыми, что может затруднить диагностику. Почти в половине всех случаев необходимо удалять глаз в рамках лечения", — рассказал гендиректор CHECT Ричард Эштон.

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