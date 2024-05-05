Китайские рынки, украинские риски и мир: три темы, которые будет обсуждать лидер КНР во Франции

Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай не является причиной, стороной или участником российской-украинской войны. Но отметил, что Пекин всегда играл конструктивную роль в содействии мирному урегулированию.

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В воскресенье, 5 мая, во французском аэропорту Орли приземлился правительственный самолет КНР и началось европейское турне лидера Китая Си Цзиньпина и его жены Пэн Лиюань. Об этом 5 мая пишет французская Le Figaro.

В колонке, опубликованной в издании в самом начале своего визита во Францию, лидер Китая объявил, что он прибыл в Париж с тремя посланиями из Пекина, но начал со слов дружбы и благодарности. Цзиньпин заявил, что Франция обладает уникальным шармом, но главное, что она — родина многих великих философов, писателей и художников, много веков вдохновлявших человечество. И он назвал Францию первой западной страной, которая объединилась с Новым Китаем.

70 лет Принципам мирного сосуществования

По словам Си Цзиньпина, Китай прежде всего будет продолжать работать с Францией над укреплением связей и координации для сохранения мира и стабильности. Он напомнил, что в 1954 году премьер-министр КНР Чжоу Эньлай впервые выдвинул их:

взаимное уважение суверенитета и территориальной целостности;

взаимное ненападение;

взаимное невмешательство во внутренние дела;

равенство и взаимная выгода;

мирное сосуществование.

За 70 лет, по мнению лидера Китая, эти принципы получили широкое признание в разных странах и сегодня являются важными стандартами, регулирующими современные международные отношения. Одновременно и КНР добросовестно применяет эти принципы. За 70 лет существования Новый Китай:

ни разу не развязал войну;

не оккупировал ни одной пяди чужой земли;

включил в свою Конституцию приверженность мирному развитию;

взял на себя обязательство среди крупнейших стран с ядерным оружием не прибегать к нему первыми.

Цзиньпин напомнил, что в последние годы он лично выдвинул Инициативу глобального развития, Инициативу глобальной безопасности и Инициативу глобальной цивилизации, что являются совершенствованием глобального управления и реагирования на вызовы развития человечества, а также пользуются поддержкой более чем 100 стран и международных организаций.

"Мы понимаем потрясения, которые украинский кризис вызывает у европейцев. Китай не является причиной этого кризиса и не является его стороной или участником. Но мы всегда играли конструктивную роль в содействии мирному урегулированию", — остановился Си на российско-украинской войне.

Он призвал соблюдать цели и принципы устава ООН — уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, настаивал на необходимости не использовать ядерное оружие или вести ядерную войну.

"Мы предоставили Украине гуманитарную помощь, а наш спецпредставитель совершил несколько поездок в соответствующие страны. Чем дольше сохраняется кризис, тем больше страдают Европа и мир. Мы надеемся, что мир и стабильность быстро вернутся в Европу, и намерены работать с Францией и всем международным сообществом, чтобы найти хорошие пути разрешения кризиса", — пообещал Си Цзиньпин.

Упомянул он и палестино-израильский конфликт, где фундаментальным решением видит создание независимого палестинского государства.

"Как неоднократно демонстрировала история, постоянная нестабильность в основном объясняется отсутствием эффективного выполнения резолюций Организации Объединенных Наций, непрекращающейся эрозией основы "решения о двух государствах" и отклонением ближневосточного мирного процесса", — констатировал лидер Китая и призвал способствовать возвращению мира на Ближний Восток.

60 лет дипломатических отношений

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет продолжать выстраивать с Францией дипотношения, которые установил еще генерал де Голль, руководствуясь своим стратегическим видением. Китайский лидер заверил, что это решение, требовавшее духа независимости в разгар холодной войны, доказало свою справедливость и дальновидность. Поэтому, по его мнению, следует и далее поддерживать мосты обмена между Востоком и Западом в направлении диалога и сотрудничества.

По словам Цзиньпина, именно с Францией Китай установил первое глобальное стратегическое партнерство и первый институциональный стратегический диалог, начал первое сотрудничество в области аэронавтики, гражданской атомной энергетики и рынков третьих сторон, а также выступил с инициативами взаимного создания культурных центров, сыгравших направляющую роль между цивилизациями мира.

75 лет Новому Китаю

Си Цзиньпин подчеркнул, что Китай будет расширять свою открытость для углубления сотрудничества с Францией и другими странами. Он заметил, что в 2024 году исполняется 75 лет со дня основания Нового Китая, который благодаря упорному труду китайского народа превратился из бедной и отсталой страны во вторую по величине экономику мира и привел некоторые цифры, зафиксировавшие дальнейшее развитие китайской экономики.

Так, в 2023 году наблюдался рост экономики на уровне 5,2%, а в 2024 году планируется прибавить еще примерно 5% и, прежде всего, на более качественном уровне развития. По мнению лидера Пекина, его страна останется двигателем глобального роста и предоставит возможности другим государствам.

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Напомним, еще в начале апреля в The Telegraph сообщили, что Украине грозит подрыв европейской поддержки. На выборах в Европарламент могут победить партии, которые выступают против военной помощи.

Кроме того, в ISW проинформировали, что РФ может работать над созданием информационных условий для будущей войны с НАТО. Аналитики подозревают, что Кремль заранее формирует для себя возможность оправдать агрессию.