"Китай играет ключевую роль": Франция ожидает "очень четких" сигналов Кремлю от Пекина

Глава французского МИД Стефан Сежурне заверил, что без договоренностей с Украиной "прочного мира" не будет. Он заявил, что Франция "полна решимости" относительно тесного диалога с Китаем.

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Франция хочет, чтобы Китай послал "очень четкие" сообщения Кремлю. Об этом 1 апреля сообщили в Le Dauphiné Libéré.

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне приехал в Пекин на один день и воспользовался случаем, чтобы обсудить войну в Украине. 1 апреля он заявил, что Франция ожидает от Китая четких сообщений Москве.

"Мы ожидаем, что Китай пошлет очень четкие месседжи России. Очевидно, что Китай играет ключевую роль в независимости, уважении международного права, включая суверенитет Украины", — отметил дипломат.

В СМИ добавили, что Китай, который представляет себя нейтральным и одновременно углубляет отношения с Россией, регулярно призывают взять на себя "более активную роль" в конфликте.

"Эта война касается всего международного сообщества", — заверил Сежурне своего китайского коллегу.

Он подчеркнул, что "прочного мира" не будет, если о нем не договориться с Украиной. Министр объяснил, что без мира в соответствии с международным правом не будет безопасности для Европы.

"Поэтому для нас это важный вопрос, поэтому Франция полна решимости поддерживать тесный диалог с Китаем", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, в The Telegraph сообщили, что Украине грозит подрыв европейской поддержки. На выборах в Европарламент могут победить партии, которые выступают против военной помощи.

В ISW проинформировали, что РФ может работать над созданием информационных условий для будущей войны с НАТО. Аналитики подозревают, что Кремль заранее формирует для себя возможность оправдать агрессию.