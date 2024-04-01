"Китай відіграє ключову роль": Франція очікує "дуже чітких" сигналів Кремлю від Пекіна
Голова французького МЗС Стефан Сежурне запевнив, що без домовленостей з Україною "міцного миру" не буде. Він заявив, що Франція "сповнена рішучості" щодо тісного діалогу з Китаєм.
Франція хоче, щоб Китай надіслав "дуже чіткі" повідомлення Кремлю. Про це 1 квітня повідомили у Le Dauphiné Libéré.
Міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне приїхав до Пекіна на один день і скористався нагодою, щоб обговорити війну в Україні. 1 квітня він заявив, що Франція очікує від Китаю чітких повідомлень Москві.
"Ми очікуємо, що Китай надішле дуже чіткі меседжі Росії. Очевидно, що Китай відіграє ключову роль у незалежності, повазі міжнародного права, включно з суверенітетом України", — зазначив дипломат.
У ЗМІ додали, що Китай, який представляє себе нейтральним та водночас поглиблює відносини з Росією, регулярно закликають взяти на себе "більш активну роль" у конфлікті.
"Ця війна стосується всього міжнародного товариства", — запевнив Сежурне свого китайського колегу.
Він наголосив, що "міцного миру" не буде, якщо про нього не домовитися з Україною. Міністр пояснив, що без миру відповідно до міжнародного права не буде безпеки для Європи.
"Тому для нас це важливе питання, тому Франція сповнена рішучості підтримувати тісний діалог з Китаєм", — підкреслив голова МЗС.
Нагадаємо, у The Telegraph повідомили, що Україні загрожує підрив європейської підтримки. На виборах у Європарламент можуть перемогти партії, які виступають проти військової допомоги.
В ISW проінформували, що РФ може працювати над створенням інформаційних умов для майбутньої війни з НАТО. Аналітики підозрюють, що Кремль заздалегідь формує для себе можливість виправдати агресію.