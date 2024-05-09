Пока без жертв: стразу три самолета Boeing попали в аварии за последние два дня (видео)

Лайнеры потерпели крушение в Турции, а также в Сенегале. Обошлось без жертв, но при аварийной посадке в Сенегале лайнер загорелся.

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Сегодня во время приземления в Турции у самолета Boeing лопнула шина. Это третий пассажирский самолет, построенный производственным гигантом, который столкнулся с технической проблемой или разбился всего за два дня. Об этом пишет Daily Mail.

190 человек были эвакуированы из самолета после того, как Boeing 737-800, принадлежащий турецкой авиакомпании Corendon Airlines, остановился на взлетно-посадочной полосе после приземления в аэропорту Газипаша недалеко от средиземноморского прибрежного города Алания.

На сегодняшних снимках с места происшествия видно, как самолет стоит на взлетной полосе в окружении машин скорой помощи, а его шасси сломаны.

Boeing со сломанным шасси в Газипаше Фото: avianews.com

Ни один из 184 пассажиров и шести членов экипажа рейса из Кельна (Германия) в Турцию не пострадал. Но драматическая посадка стала лишь последним в череде ужасающих инцидентов с участием самолетов Boeing за последние два дня.

В среду грузовой самолет Boeing 767 авиакомпании FedEx совершил вынужденную посадку в аэропорту Стамбула из-за отказа переднего шасси. На впечатляющем видео видно, как самолет тормозит носом, пока не останавливается на взлетно-посадочной полосе.

Крушение Boeing в Стамбуле

И только сегодня утром появились шокирующие кадры, на которых напуганные пассажиры покинули горящий самолет Боинг 737-300 с 78 пассажирами, который выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и загорелся во время взлета в Сенегале. 11 человек получили ранения во время аварийной посадки и спешной эвакуации. А самолет получил серьезные повреждения, когда из-за неудачной попытки взлета он вылетел за пределы взлетной полосы и упал в кусты в аэропорту Блез-Диань недалеко от столицы Дакар.

Крушение Boeing в Сенегале

Нет никаких доказательств, что Boeing виноват в катастрофах, а причина крушения в Сенегале пока не известна.

Но эти инциденты только усугубят проблемы компании, которая уже подвергается пристальному вниманию на фоне череды происшествий и споров по поводу проблем безопасности, а также смерти двух информаторов с разницей всего в два месяца.

Нынешний генеральный директор Дэйв Кэлхун объявил в марте, что уйдет в отставку в конце этого года в связи с пересмотром управления, поскольку цены на акции упали.

Федеральное управление гражданской авиации США заявило в понедельник, что начало расследование в отношении компании после того, как рабочие завода в Южной Каролине сфальсифицировали отчеты о проверке некоторых самолетов 787.

Крушение Boeing в Сенегале Фото: avianews.com

Между тем, два информатора, вовлеченные в спор с Boeing, умерли с разницей всего в несколько месяцев в начале этого года, что только усилило спекуляции по поводу сделок аэрокосмической компании.

Бывший аудитор по качеству компании Spirit AeroSystems, 45-летний Джошуа Дин, умер на прошлой неделе от загадочной инфекции — менее чем через два месяца после того, как 62-летний разоблачитель Джон Барнетт покончил жизнь самоубийством в разгар судебного процесса против Boeing. Boeing уже давно отрицает обвинения Дина и других информаторов в том, что компания намеренно игнорировала предупреждения о безопасности.

Напомним, во время рейса в Хьюстон в апреле пассажиры Boeing 737-800 увидели, как двигатель начал разваливаться во время взлета.