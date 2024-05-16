"Он очень устал": президент Словакии рассказал о состоянии раненого Фицо

Петер Пеллегрини подтвердил, что Фицо находится в тяжелом состоянии. Им удалось пообщаться лишь несколько минут.

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Состояние здоровья премьер-министра Роберта Фицо по-прежнему остается очень тяжелым после покушения в днем ранее, 15 мая. Об этом заявил избранный президент Петер Пеллегрини после того, как навестил пострадавшего премьер-министра в больнице в Банско-Быстрице, где его оперировали. По словам Пеллегрини, им удалось немного пообщаться. Об этом пишет Aktuality.

"Мне разрешили поговорить с ним всего несколько минут, потому что его нынешнее состояние требует тишины и покоя без каких-либо внешних отвлекающих факторов", — сказал Пеллегрини.

Петер Пеллегрини после встречи с Робертом Фицо Фото: TASR

В то же время избранный президент поблагодарил медицинский персонал и руководство Факультетской больницы и поликлиники имени Рузвельта и заявил, что Фицо сейчас предстоят самые трудные и важные часы и дни.

По словам Петра Пеллегрини, на данный момент нельзя сказать, что состояние Роберто Фицо полностью вне опасности.

"Это был очень личный разговор. Мы знаем друг друга больше двадцати лет, так что это понятно. Он очень устал и находился в тяжелом состоянии. Мы говорили о том, как я рад, что он выжил, и что я желаю ему скорейшего выздоровления", — заявил политик.

"Премьер-министр чудом избежал смерти. Достаточно было того, чтобы огнестрельные ранения были в другом месте на несколько сантиметров, и сегодня нам пришлось бы говорить о других вещах", — заявил избранный президент Питер Пеллегрини.

Покушение на Роберта Фицо

Пеллегрини также призвал людей прекратить сеять ненависть. По его словам, необходимо объединить разделенную Словакию. "Нам необходимо вместе по всей стране осознать, независимо от наших политических взглядов, религии или чего-либо еще, что мы пересекли в Словакии красную линию, которую мы никогда не пересекали с момента создания нашей страны", — заключил он.

Что известно о состоянии Роберта Фицо

Заместитель Фицо Роберт Калиняк и руководство больницы, где находится политик, сообщили, что состояние премьер-министра было очень тяжелым, но сейчас стабилизировалось.

"Его нынешнее состояние здоровья, остается серьезным. Медики принимают крайние меры, чтобы стабилизировать его состояние и двигаться к положительному прогнозу. Я пока не могу сказать, что он побеждает или что прогноз положительный", — заявил Роберт Калиняк.

Несмотря на критическое состояние, премьер-министр Роберт Фицо может общаться и это подтвердил Пеллегрини, который навестил Фицо в больнице.

Роберта Фицо доставили в больницу на вертолете Фото: TASR

Конкретной и подтвержденной информации о том, какие травмы получил Роберт Фицо, пока нет. Однако, по словам Роберта Калиняка, он получил серьезную политравму после нескольких огнестрельных ранений. Калиняк отметил, что, вероятно, Фицо понадобится еще одна операция. Предыдущая длилась более пяти часов и проводилась двумя медицинскими бригадами — хирургической и травматологической.

Напомним, в Роберта Фицо стреляли во время визита в город Гандлов. Стрелок был задержан, словацкие СМИ утверждают, что это 71-летний поэт Юрай Чинтула. В МВД Словакии отметили, что у нападавшего были "политические мотивы".