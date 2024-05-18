Состояние Фицо тяжелое, но стабильное: в Словакии сообщили новые детали о последствиях покушения

По словам словацкого министра обороны Роберта Калиняка, пока что раненого политика рано перевозить в столицу, ведь организм еще борется с травмами. Правительство пока что будет работать без Роберта Фицо.

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15 мая в Словакии произошло покушение на премьер-министра Роберта Фицо. Спустя несколько дней и ряда проведенных операций его состояние оценивается как стабильное, однако все еще тяжелое. Детальнее об этом рассказал министр обороны Словакии Роберт Калиняк, передает Aktuality.sk.

По его словам, глава правительства получил четыре огнестрельных ранения, которые привели к обширным повреждениям. Врачи провели огромное количество вмешательств, чтобы спасти жизнь политику.

Теперь остается только ждать, говорит Роберт Калиняк. Нужно, чтобы прошло 4-5 дней, которые являются критическими. Уже после этого организм начнет постепенно бороться с серьезными повреждениями.

"Сейчас мы подошли к той стадии, когда организм исчерпал резервы своих защитных механизмов, поэтому очень важно, чтобы врачи правильно выстроили лечение и справились со всеми осложнениями, которые неизбежны", — продолжил словацкий премьер-министр.

К слову, это и есть причина, по которой будет невозможно доставить Роберта Фицо в Братиславу еще несколько дней. То же самое касается и предложений от партнеров за границей.

Несмотря на травмы премьер-министр Словакии находится в сознании и уже провел личную беседу с министром обороны страны. Они согласовали то, как будет функционировать государство, пока глава правительства на вынужденном больничном.

"Мы также дали друг другу некоторые указания о том, как должно действовать правительство, как должно функционировать государство, но основная часть разговора была посвящена его самочувствию и состоянию здоровья. Приближается крайний срок подачи законопроектов в парламент, поэтому государство должно продолжать функционировать", — продолжил Роберт Калиняк.

Напомним, 17 мая сообщалось, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал о состоянии раненого коллеги из Словакии. По его словам, даже при условии выздоровления Роберта Фицо, тот не сможет работать до выборов в Европейский парламент, которые состоятся в июне.