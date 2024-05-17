Роберт Фицо перенес еще одну операцию: его состояние по-прежнему оценивают как тяжелое

Первая операция, сделанная сразу после покушения, длилась пять часов. Эта заняла меньше двух.

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Премьер-министр Словакии Роберт Фицо остается в больнице. Ему сделали еще одну операцию. Об этом на пресс-конференции в больнице в Банско-Быстрице сообщили министр обороны Роберт Калиняк и директор больницы Мириам Лапуникова. Об этом пишет Aktuality.

Врачи на основании контрольной компьютерной томографии приняли решение о повторной операции по удалению некротических тканей, оставшихся после огнестрельного ранения, пояснила директор больницы.

Глава Минобороны сообщил, что премьер-министру была проведена операция, которая длилась менее двух часов.

Покушение на Роберта Фицо

"Медицинская бригада старалась приблизить состояние пациента к положительному прогнозу", — пояснил Калиняк.

Он подчеркнул, что состояние Роберта Фицо стабильное, но все еще очень тяжелое.

Состояние Фицо оценивают, как стабильное, но тяжелое. Он – в сознании и находится в отделении анестезиологии и реанимации.

По словам Калиняка, потребуется еще несколько дней, чтобы врачи сделали прогнозы.

Премьер-министр находится в больнице с полудня среды, 15 мая, когда на него напали во время визита в город Гандлова. После выездного заседания правительства премьер-министр вышел на площадь, где в него несколько раз выстрелил 71-летний поэт Юрай Чинтула.

Задержание Юрая Чинтулы сразу после нападения на Фицо Фото: TASR

Камеры телеканалов работали в этот момент, так что момент нападения быстро оказался в соцсетях. На видео отчетливо слышны пять выстрелов, в Фицо попало четыре пули. Одна из них попала в живот, это ранение и вызывает наибольшее опасение у врачей.

Напомним, ранее генеральная прокуратура наложила информационное эмбарго на расследование нападения на премьер-министра Роберта Фицо. Это произошло после многочисленных утечек, после чего в соцсетях оказалось видео, снятое после задержания Юрая Чинтулы. Но полиция опровергла слухи о том, что нападавший был якобы связан с Украиной.