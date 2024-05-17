Роберт Фіцо переніс ще одну операцію: його стан, як і раніше, оцінюють як важкий

Перша операція, зроблена відразу після замаху, тривала п'ять годин. Ця зайняла менше двох.

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Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо залишається в лікарні. Йому зробили ще одну операцію. Про це на пресконференції в лікарні в Банско-Бистриці повідомили міністр оборони Роберт Каліняк і директор лікарні Міріам Лапунікова. Про це пише Aktuality.

Лікарі на підставі контрольної комп'ютерної томографії ухвалили рішення про повторну операцію з видалення некротичних тканин, що залишилися після вогнепального поранення, пояснила директор лікарні.

Глава Міноборони повідомив, що прем'єр-міністру було проведено операцію, яка тривала менше ніж дві години.

Замах на Роберта Фіцо

"Медична бригада намагалася наблизити стан пацієнта до позитивного прогнозу", — пояснив Каліняк.

Він підкреслив, що стан Роберта Фіцо стабільний, але все ще дуже важкий.

Стан Фіцо оцінюють як стабільний, але важкий. Він — у свідомості та перебуває у відділенні анестезіології та реанімації.

За словами Каліняка, знадобиться ще кілька днів, щоб лікарі зробили прогнози.

Прем'єр-міністр перебуває в лікарні з полудня середи, 15 травня, коли на нього напали під час візиту в місто Гандлова. Після виїзного засідання уряду прем'єр-міністр вийшов на площу, де в нього кілька разів вистрілив 71-річний поет Юрай Чинтула.

Затримання Юрая Чинтули одразу після нападу на Фіцо Фото: TASR

Камери телеканалів працювали в цей момент, тож момент нападу швидко опинився в соцмережах. На відео чітко чути п'ять пострілів, у Фіцо влучило чотири кулі. Одна з них влучила в живіт, це поранення і викликає найбільше побоювання у лікарів.

Нагадаємо, раніше генеральна прокуратура наклала інформаційне ембарго на розслідування нападу на прем'єр-міністра Роберта Фіцо. Це сталося після численних витоків, після чого в соцмережах з'явилося відео, зняте після затримання Юрая Чинтули. Але поліція спростувала чутки про те, що нападник був нібито пов'язаний з Україною.