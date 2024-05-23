Погибли 9, пострадали 50: в Мексике на предвыборном митинге обрушилась сцена (видео)

По словам политика Хорхе Майнеса, причиной обрушения стали неблагоприятные погодные условия. За день до трагедии из-за проливных дождей и ветра были также сложности с подачей электричества.

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В мексиканском штате Нуэво-Леон во время предвыборного митинга кандидата в президенты страны рухнула сцена. Жертвами трагедии стали девять человек, еще 50 получили травмы. Об этом сообщает Reuters.

По информации журналистов, обрушение имело место во время предвыборной акции кандидата Хорхе Майнеса, представителя центристской партии "Гражданское движение".

Обрушение сцены на митинге в Мексике

Политик объяснил, что причиной обрушения стали неблагоприятные погодные условия, во время мероприятия был шквальный ветер. За день до трагедии из-за проливных дождей и ветра в ряде населенных пунктов страны были перебои с электроснабжением.

По данным властей, рухнувшая сцена также унесла жизнь одного ребенка, пострадали примерно 50 человек.

Политик Хорхе Майнес в этой связи приостановил предвыборную кампанию и потребовал провести расследование.

Напомним, что 3 мая сообщалось о новых подробностях убийства украинца в Будапеште. По данным МИД, подозреваемый гражданин Казахстана задержан, ведется следствие. Мужчина 1975 года рождения погиб от ножевых ранений. Есть версия, что трагедии предшествовала ссоры в общежитии для сотрудников автотранспортной компании, где жил гражданин Украины.

Также сообщалось, что в Индии подростки сделали снимок и не подозревали, что в этот момент произошло за ними.