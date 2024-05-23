Загинули 9, постраждали 50: у Мексиці на передвиборчому мітингу обвалилася сцена (відео)

За словами політика Хорхе Майнеса, причиною обвалення стали несприятливі погодні умови. За день до трагедії через проливні дощі та вітер були також складнощі з подачею електрики.

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У мексиканському штаті Нуево-Леон під час передвиборчого мітингу кандидата в президенти країни впала сцена. Жертвами трагедії стали дев'ять осіб, ще 50 дістали травми. Про це повідомляє Reuters.

За інформацією журналістів, обвалення відбулося під час передвиборчої акції кандидата Хорхе Майнеса, представника центристської партії "Громадянський рух".

Обвалення сцени на мітингу в Мексиці

Політик пояснив, що причиною стали несприятливі погодні умови, під час заходу був шквальний вітер. За день до трагедії через проливні дощі та вітер у низці населених пунктів країни були перебої з електропостачанням.

За даними влади, сцена, що впала, також забрала життя однієї дитини, постраждали приблизно 50 осіб.

Політик Хорхе Майнес у зв'язку з цим призупинив передвиборчу кампанію і зажадав провести розслідування.

Нагадаємо, що 3 травня повідомлялося про нові подробиці вбивства українця в Будапешті. За даними МЗС, підозрюваного громадянина Казахстану затримано, триває слідство. Чоловік 1975 року народження загинув від ножових поранень. Є версія, що трагедії передувала сварка в гуртожитку для співробітників автотранспортної компанії, де жив громадянин України.

Також повідомлялося, що в Індії підлітки зробили знімок і не підозрювали, що в цей момент сталося за ними.