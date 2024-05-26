В России сухогруз врезался в железнодорожный мост (видео)

Инцидент произошел в Ростове-на-Дону. Сообщается, что судно потеряло управление.

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Сухогруз врезался в железнодорожный мост в российском Ростове-на-Дону из-за потери управления. Мост устоял. Об этом сообщает "Интерфакс".

Груженый металлом сухогруз "Зеленга" врезался в несудоходный пролет Ростовского подвижного (подъемного) ж/д моста. Сообщается, что это не была ошибка команды – просто судно потеряло управление. И его снесло мимо того пролета, который позволяет проходить кораблям.

В Ростове-на-Дону сухогруз протаранил мост

Местные власти сообщают, что пострадавших нет, а мост устоял. Утверждают, что по информации Северо-Кавказской железной дороги железнодорожные пути повреждений не получили, мост функционирует в обычном режиме. Задержки поездов нет.

Сухогруз пришлось отбуксировать к берегу, так как после аварии он сел на мель. На фото с места происшествия видно, что корпус корабля повреждений не получил, а вот рубку смяло в лепешку.

Напомним, ранее Фокус писал о том, какие российские военные корабли находятся в Черном море. Оказалось, что большинство из них – это настоящие артефакты прошлого. Так, спасательный корабль "Коммуна", который был подбит в конце апреля – был построен в Российской империи, в 1912 году.

А морской танкер "Истра" был построен в 1941 год. И изначально носил название T 13 Else. Его создали на верфи D.W. Kremer Sohn в Эльмсхорне. Танкер СССР получил в качестве репараций от Германии после Второй мировой войны.