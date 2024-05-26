У Росії суховантаж врізався в залізничний міст (відео)

Інцидент стався в Ростові-на-Дону. Повідомляється, що судно втратило керування.

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Суховантаж врізався в залізничний міст у російському Ростові-на-Дону через втрату керування. Міст встояв. Про це повідомляє "Інтерфакс".

Навантажений металом суховантаж "Зеленга" врізався в несудохідний проліт Ростовського рухомого (підйомного) залізничного мосту. Повідомляється, що це не була помилка команди — просто судно втратило керування. І його знесло повз той проліт, який дає змогу проходити кораблям.

У Ростові-на-Дону суховантаж протаранив міст

Місцева влада повідомляє, що постраждалих немає, а міст устояв. Стверджують, що за інформацією Північно-Кавказької залізниці, залізничні колії ушкоджень не зазнали, міст функціонує у звичайному режимі. Затримки поїздів немає.

Суховантаж довелося відбуксирувати до берега, оскільки після аварії він сів на мілину. На фото з місця події видно, що корпус корабля пошкоджень не зазнав, а ось рубку зім'яло на корж.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, які російські військові кораблі перебувають у Чорному морі. Виявилося, що більшість з них — це справжні артефакти минулого. Так, рятувальний корабель "Комуна", який був підбитий наприкінці квітня, був побудований у Російській імперії в 1912 році.

А морський танкер "Істра" був побудований 1941 року. І спочатку носив назву T 13 Else. Його створили на верфі D.W. Kremer Sohn в Ельмсхорні. Танкер СРСР отримав як репарації від Німеччини після Другої світової війни.