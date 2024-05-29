Мусорная месть: КНДР запустила в Южную Корею 150 шаров с навозом и порезанной обувью

Среди "подарков" были платисковые бутылки, батареи, обрезки обуви и даже навоз. Северная Корея заявила, что разбрасывает "макулатуру и грязь" над приграничными районами в рамках "зуб за глаз" против распространения листовок против Пхеньяна.

Related video

Северная Корея отправила более 150 воздушных шаров с мусором через межкорейскую границу, как месть Южной Корее за распространение листовок, чтобы поощрить граждан к восстанию против диктаторского режима. Об этом пишет издание Yonhap.

Вечером 28 мая воздушные шары пересекли границу и упали в разных местах по всей стране, долетев даже до одной из самых дальних — провинции Южный Кёнсан, Падая, они рассыпали мусор на землю.

Среди "подарков" были платиковые бутылки, батареи, обрезки обуви и даже навоз. Мусор собрали для детального анализа.

"Эти действия Северной Кореи явно нарушают международное право и серьезно угрожают безопасности нашего народа. Мы строго предупреждаем Северную Корею немедленно прекратить свой бесчеловечный и вульгарный акт" — заявили в объединенном комитете начальников штабов ВС Южной Кореи (JCS).

В воскресенье Северная Корея заявила, что разбрасывает "макулатуру и грязь" над приграничными районами в рамках "зуб за глаз" против распространения листовок против Пхеньяна.

JCS посоветовала жителям в этих районах не прикасаться к объектам и сообщить ближайшим военным или полицейским органам, если они обнаружат их, в то же время предупреждая, что воздушные шары могут нанести вред при падении.

В течение многих лет северокорейские перебежчики в Южной Корее и консервативные активисты отправляли листовки на Север на воздушных шарах, чтобы помочь поощрить северокорейцев окончательно восстать против режима Пхеньяна.

Северная Корея неоднократно призывала прекратить кампанию по распространению листовок. Этот вопрос уже давно является источником напряжения между двумя Кореями, которые технически все еще находятся в состоянии войны, поскольку Корейская война 1950-53 годов завершилась перемирием, а не мирным договором.

Напомним, что 27 мая сообщалось, что в Северной Корее запуск спутника закончился неудачей. Ракета-носитель взорвалась в воздухе на первом этапе полета.