Сміттєва помста: КНДР запустила в Південну Корею 150 куль з гноєм і порізаним взуттям

Серед "подарунків" були платискові пляшки, батареї, обрізки взуття і навіть гній. Північна Корея заявила, що розкидає "макулатуру та бруд" над прикордонними районами в межах "зуб за око" проти розповсюдження листівок проти Пхеньяна.

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Північна Корея відправила понад 150 повітряних куль зі сміттям через міжкорейський кордон, як помсту Південній Кореї за поширення листівок, щоб заохотити громадян до повстання проти диктаторського режиму. Про це пише видання Yonhap.

Ввечері 28 травня повітряні кулі перетнули кордон і впали в різних місцях по всій країні, долетівши навіть до однієї з найдальших — провінції Південний Кьонсан, Падаючи, вони розсипали сміття на землю.

Серед "подарунків" були платикові пляшки, батареї, обрізки взуття і навіть гній. Сміття зібрали для детального аналізу.

"Ці дії Північної Кореї явно порушують міжнародне право і серйозно загрожують безпеці нашого народу. Ми суворо попереджаємо Північну Корею негайно припинити свій нелюдський і вульгарний акт" — заявили в об'єднаному комітеті начальників штабів ЗС Південної Кореї (JCS).

У неділю Північна Корея заявила, що розкидає "макулатуру та бруд" над прикордонними районами в межах "зуб за око" проти розповсюдження листівок проти Пхеньяна.

JCS порадила мешканцям у цих районах не торкатися до об’єктів і повідомити найближчим військовим або поліцейським органам, якщо вони виявлять їх, водночас попереджаючи, що повітряні кулі можуть завдати шкоди під час падіння.

Протягом багатьох років північнокорейські перебіжчики в Південній Кореї та консервативні активісти відправляли листівки на Північ на повітряних кулях, щоб допомогти заохотити північнокорейців остаточно повстати проти режиму Пхеньяна.

Північна Корея неодноразово закликала припинити кампанію з розповсюдження листівок. Це питання вже давно є джерелом напруги між двома Кореями, які технічно все ще перебувають у стані війни, оскільки Корейська війна 1950–53 років завершилася перемир’ям, а не мирним договором.

Нагадаємо, що 27 травня повідомлялося, що у Північній Кореї запуск супутника закінчився невдачею. Ракета-носій вибухнула в повітрі на першому етапі польоту.