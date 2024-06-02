В Чехии молния в парке ударила 18 человек: среди пострадавших дети

Происшествие произошло в дворцовом парке во Вратиславице. 7 взрослых и 8 детей транспортировали в больницу.

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В Чехии в городе Либерце днем 2 июня произошел трагический случай. Молния ударила по территории парка, где находилась толпа людей. Об этом сообщают в Х полиции Чехии.

Отмечают, что происшествие произошло в дворцовом парке во Вратиславице. Молния попала в землю и поразила людей, которые стояли рядом.

В полиции отметили, что в результате удара молнии ранения получили 18 человек. Медики оказали им необходимую помощь.

Издание Ceske noviny проинформировало, что среди пострадавших также есть дети.

7 взрослых и 8 детей были доставлены в больницу в Либерце. Два человека транспортировали в больницу в Яблонеце-над-Нисий, а одного пострадавшего ребенка доставили вертолетом в пражскую больницу в Мотоле с профилактической целью.

Напомним, что в Пуэрто-Рико молния ударила трех детей. Поражены были дети в возрасте от 7 до 12 лет. Их доставили в больницу в соседнем городе Агуадилья.