У Чехії блискавка в парку вдарила 18 людей: серед постраждалих діти

Подія сталася в палацовому парку у Вратиславиці. 7 дорослих та 8 дітей транспортували до лікарні.

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У Чехії в місті Ліберці вдень 2 червня стався трагічний випадок. Блискавка вдарила по території парку, де перебував натовп людей. Про це повідомляють у Х поліції Чехії.

Зазначають, що подія сталася в палацовому парку у Вратиславиці. Блискавка влучила в землю і уразила людей, які стояли поруч.

У поліції зазначили, що внаслідок удару блискавки поранення отримали 18 людей. Медики надали їм необхідну допомогу.

Видання Ceske noviny поінформувало, що серед потерпілих також є діти.

7 дорослих і 8 дітей було доправлено до лікарні в Ліберці. Двоє людей транспортували до лікарні в Яблонеці-над-Нисій, а одну постраждалу дитину доправили вертольотом до празької лікарні в Мотолі з профілактичною метою.

Нагадаємо, що в Пуерто-Рико блискавка вдарила трьох дітей. Уражені були діти віком від 7 до 12 років. Їх доправили до лікарні в сусідньому місті Агуаділья.