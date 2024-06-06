Смертельная авария на железной дороге в Чехии: в "УЗ" рассказали, есть ли украинцы среди пострадавших

Предварительно, прицепные вагоны, следующие в Чоп, находились внутри поезда. Сейчас информации о пострадавших среди этих пассажиров нет. На момент аварии в экспрессе ехали 380 граждан.

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Этой ночью пассажирский поезд, следовавший из чешской Праги в Кошице и украинский Чоп, столкнулся с грузовым поездом, который перевозил карбид кальция, составляющую для металлургической промышленности. Уже известно о четырех погибших и десятках пострадавших. Есть ли среди них украинцы, рассказали в "Укрзализныце".

На официальной странице железной дороги отмечают, что поезд чешской частной компании RegioJet был сформирован таким образом, что прицепные вагоны, в которых следуют пассажиры в Чоп, были внутри поезда.

Пассажирский экспресс столкнулся с грузовым поездом Фото: HZS Pardubického kraje

"По предварительной информации, погибших или серьезно пострадавших среди пассажиров в Чоп нет. Укрзализныця держит контакт с чешским оператором для максимальной помощи пассажирам с дальнейшими пересадками. Детали аварии уточняются", — сообщили в "Укрзализныце" и предупредили, что прогнозируется задержка поезда RegioJet Прага — Перемышль, с которого большинство пассажиров пересаживаются на поезда в Украину.

Фото: HZS Pardubického kraje

Спасатели на месте аварии Фото: HZS Pardubického kraje

"Несмотря на форс-мажор на чешской территории, Укрзализныця работает над организацией перевозки пассажиров поездов, которые задержатся, к местам назначения", — резюмировали в сообщении.

Чешские СМИ сообщают о 27 раненых и четырех погибших. Есть ли среди них украинцы — пока неизвестно. Перевозчик RegioJet выплатит компенсацию всем пострадавшим. Уже открыто уголовное дело по подозрению в халатности. Спасатели рассказали, что в экспрессе ехали 380 пассажиров. В грузовом поезде, который перевозил карбид кальция, два первых вагона были пустыми, поэтому утечки химического вещества не произошло.

Спасатели на месте аварии

Напомним, поезда столкнулись около одиннадцати часов вечера 5 июня возле новой станции Пардубице.

По предварительной информации, пассажирский поезд RegioJet проехал мимо знака остановки, в результате чего произошло столкновение с товарным поездом ČD Cargo, который насчитывал 21 вагон.