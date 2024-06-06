Смертельна аварія на залізниці у Чехії: в "УЗ" розповіли, чи є українці серед постраждалих

Попередньо, причіпні вагони, що прямують до Чопа, знаходились всередині поїзда. Наразі інформації про постраждалих серед цих пасажирів немає. На момент аварії в експресі їхали 380 громадян.

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Цієї ночі пасажирський поїзд, що прямував з чеської Праги до Кошице та українського Чопа, зіткнувся із вантажним потягом, який перевозив карбід кальцію, складник для металургійної промисловості. Вже відомо про чотирьох загиблих та десятки постраждалих. Чи є серед них українці, розповіли в "Укрзалізниці".

На офіційній сторінці залізниці зазначають, що потяг чеської приватної компанії RegioJet був сформований так, що причіпні вагони, у яких прямують пасажири до Чопа, були всередині поїзда.

Пасажирський експрес зіткнувся із вантажним потягом Фото: HZS Pardubického kraje

"За попередньою інформацією, загиблих чи серйозно постраждалих серед пасажирів до Чопа немає. Укрзалізниця тримає контакт із чеським оператором для максимальної допомоги пасажирам із подальшими пересадками. Деталі аварії уточнюються", — повідомили в "Укрзалізниці" та попередили, що прогнозується затримка поїзда RegioJet Прага — Перемишль, з якого більшість пасажирів пересаджуються на поїзди до України.

Фото: HZS Pardubického kraje

Рятувальники на місці аварії Фото: HZS Pardubického kraje

"Попри форс-мажор на чеській території, Укрзалізниця працює над організацією перевезення пасажирів поїздів, які затримаються, до місць призначення", — резюмували у повідомленні.

Чеські ЗМІ повідомляють про 27 поранених та чотирьох загиблих. Чи є серед них українці — наразі невідомо. Перевізник RegioJet виплатить компенсацію усім постраждалим. Вже відкрито кримінальну справу за підозрою у недбалості. Рятувальники розповіли, що в експресі їхали 380 пасажирів. У вантажному потязі, який перевозив карбід кальцію, два перші вагони були пустими, тому витоку хімічної речовини не сталось.

Рятувальники на місці аварії

Нагадаємо, потяги зіткнулись приблизно об одинадцятій годині вечора 5 червня біля нової станції Пардубіце.

За попередньою інформацією, пасажирський потяг RegioJet проїхав повз знак зупинки, внаслідок чого відбулось зіткнення з товарним поїздом ČD Cargo, який налічував 21 вагон.