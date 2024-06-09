Воздушная война: КНДР возобновила отправку мусорных шаров в Южную Корею (фото)

По данным Объединенного комитета начальников штаба в Сеуле из 330 лишь 80 вражеских шаров смогли пересечь границу и нанести вред. В целом с конца мая Пхеньян запустил по соседям около 1000 таких шаров.

Related video

В субботу, 8 июня, Северная Корея возобновила отправку воздушных шаров с мусором в Южную Корею. Всего около 330 таких воздушных объектов пытались достигнуть цели. Об этом сообщает информационное агентство Yonhap.

По информации от Объединенного комитета начальников штаба в Сеуле, Пхеньян с субботу запустил сотни воздушных шаров с мусоров, которые должны были пересечь границу с Северной Кореей и поразить цели. В результате лишь 80 из них смогли достичь страны, а остальные — потерялись по дороге.

КНДР возобновила запуск мусорных воздушных шаров в сторону Южной Кореи Фото: Yonhap

Такие воздушные объекты КНДР несли в себе мусор, куски бумаги, а также остатки пластика. Жителей Южной Корее предупредили, что ситуация может повториться в ближайшее время и лучше не прикасаться к шарам.

С 28 мая Северная Корея запустила около 1000 таких воздушных шаров с мусором. В Пхеньяне говорят, что это ответ на действия активистов Южной Кореи, которые посылают аналогичные шары, но с другим содержимым — листовками с "антипхеньянской пропагандой". В последний раз такие шары из Сеула вылетели в четверг и пятницу, а уже в субботу поступил "ответ" от КНДР.

КНДР возобновила запуск мусорных воздушных шаров в сторону Южной Кореи Фото: Twitter

Известий о жертвах или же о материальном ущербе от мусора не поступало. В правительстве также заявили, что будет создана специальная группа экстренного реагирования и проведены различные консультации с военными властями, чтобы выработать специальные меры против воздушных шаров Пхеньяна.

КНДР возобновила запуск мусорных воздушных шаров в сторону Южной Кореи Фото: Yonhap

"Наши военные очень серьезно относятся к дополнительным запускам Северной Кореей мусорных шаров. Крайне важно, чтобы министерство обороны и все военные находились в состоянии повышенной бдительности и оперативной дисциплины, чтобы немедленно отреагировать на отправку Северной Кореей мусорных шаров и дополнительные провокации", — заявили в Минобороны Южной Кореи.

КНДР возобновила запуск мусорных воздушных шаров в сторону Южной Кореи Фото: Yonhap

В Reuters также писали, что в ответ на запуск воздушных шаров с мусоров Южная Корея собирается начать трансляцию по громкоговорителю на границе, направленную против Северной Кореи.

Напомним, 7 июня сообщалось, что война воздушных шаров между азиатскими странами продолжается. После того как официальный Пхеньян отправил в Южную Корею пакеты с мусором на воздушных шарах, активисты Сеула ответили шарами с баннерами, долларами и флешками с K-pop хитами и клипами.