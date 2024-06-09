Повітряна війна: КНДР відновила відправлення сміттєвих куль у Південну Корею (фото)

За даними Об'єднаного комітету начальників штабу в Сеулі, з 330 лише 80 ворожих куль змогли перетнути кордон і завдати шкоди. Загалом з кінця травня Пхеньян запустив по сусідах близько 1000 таких куль.

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У суботу, 8 червня, Північна Корея відновила відправлення повітряних куль зі сміттям до Південної Кореї. Загалом близько 330 таких повітряних об'єктів намагалися досягти мети. Про це повідомляє інформаційне агентство Yonhap.

За інформацією від Об'єднаного комітету начальників штабу в Сеулі, Пхеньян від суботи запустив сотні повітряних куль зі сміттям, що мали перетнути кордон із Північною Кореєю та вразити цілі. У результаті лише 80 із них змогли досягти країни, а решта — загубилися дорогою.

КНДР відновила запуск сміттєвих повітряних куль у бік Південної Кореї Фото: Yonhap

Такі повітряні об'єкти КНДР несли в собі сміття, шматки паперу, а також залишки пластику. Жителів Південної Кореї попередили, що ситуація може повторитися найближчим часом і краще не торкатися до куль.

З 28 травня Північна Корея запустила близько 1000 таких повітряних куль зі сміттям. У Пхеньяні кажуть, що це відповідь на дії активістів Південної Кореї, які надсилають аналогічні кулі, але з іншим вмістом — листівками з "антипхеньянською пропагандою". Востаннє такі кулі з Сеула вилетіли в четвер і п'ятницю, а вже в суботу надійшла "відповідь" від КНДР.

КНДР відновила запуск сміттєвих повітряних куль у бік Південної Кореї Фото: Twitter

Звісток про жертви або ж про матеріальні збитки від сміття не надходило. В уряді також заявили, що буде створено спеціальну групу екстреного реагування та проведено різні консультації з військовою владою, щоб виробити спеціальні заходи проти повітряних куль Пхеньяна.

КНДР відновила запуск сміттєвих повітряних куль у бік Південної Кореї Фото: Yonhap

"Наші військові дуже серйозно ставляться до додаткових запусків Північною Кореєю сміттєвих куль. Вкрай важливо, щоб міністерство оборони і всі військові перебували в стані підвищеної пильності та оперативної дисципліни, щоб негайно відреагувати на відправлення Північною Кореєю сміттєвих куль і додаткові провокації", — заявили в Міноборони Південної Кореї.

КНДР відновила запуск сміттєвих повітряних куль у бік Південної Кореї Фото: Yonhap

У Reuters також писали, що у відповідь на запуск повітряних куль зі сміттям Південна Корея має намір почати трансляцію по гучномовцю на кордоні, спрямовану проти Північної Кореї.

Нагадаємо, 7 червня повідомлялося, що війна повітряних куль між азіатськими країнами триває. Після того як офіційний Пхеньян відправив до Південної Кореї пакунки зі сміттям на повітряних кулях, активісти Сеула відповіли кулями з банерами, доларами та флешками з K-pop хітами та кліпами.