Администрация Байдена официально подтвердила встречу с Зеленским на саммите G7 в Италии

Советник Белого дома Джон Кирби заявил, что США сделают смелые шаги, чтобы показать Владимиру Путину, что время не на его стороне.

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Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Джо Байден проведут двустороннюю встречу на полях саммита "Группы семи" в Италии. Об этом заявил советник Белого дома Джон Кирби, сообщил "Укринформ".

"В четверг (13 июня, — ред.) президент Байден и президент Зеленский встретятся, чтобы обсудить нашу решительную поддержку Украины как сейчас, так и в будущем. После этой встречи оба лидера — президент Байден и президент Зеленский — примут участие в пресс-конференции", — сказал Кирби.

Он уточнил, что Соединенные Штаты во время саммита G7 продемонстрируют четкую приверженность поддержке Украины.

"Мы сделаем смелые шаги, чтобы показать Путину, что время не на его стороне, и что он не может переждать нашу поддержку в борьбе Украины за свободу", — отметил Кирби.

Советник Белого дома отметил, что на саммите будет объявлено о новых шагах в вопросе замороженных суверенных активов РФ и их направления в пользу Украины.

Напомним, президент Аргентины Хавьер Милей после письма от Зеленского решил принять участие в Саммите мира.

8 июня стало известно, что генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш не поедет на Глобальный саммит мира.