Выглядит больным: экс-аналитик ЦРУ оценила состояние здоровья Ким Чен Ына

Ким Чен Ын в 2019 году встречался с президентом США Дональдом Трампом и тогда агенты ЦРУ видели, что он улучшил состояние здоровья. Однако во время встречи с Владимиром Путиным в июне 2024 года ситуация ухудшилась, считает американский бывший аналитик Сью Ми Терри.

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын набрал вес и возникают подозрения, что с его здоровьем не все в порядке. Во время предыдущих появлений на публике он "выглядел лучше". Зато во время визита президента РФ Владимира Путина, который состоялся 18-19 июня, появились определенные признаки болезни. О состоянии здоровья главы Северной Кореи экс-аналитик ЦРУ по вопросам КНДР Сью Ми Терри рассказала в эфире CNN.

Сью Ми Терри посетила студию телеканала и высказала свое мнение относительно Ким Чен Ына, который приветствовал прилет Путина в Пхеньян 18 июня. Она объяснила, что во время встречи с тогдашним президентом США Дональдом Трампом 30 июня 2019 года кореец выглядел более здоровым. Спустя пять лет он набрал вес и, по ее мнению, с его здоровьем не все в порядке.

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"Моя первая реакция, когда я посмотрела на Ким Чен Ына, была: "Ох, он не слишком хорош". Было время, когда он немного похудел и выглядел лучше. Поэтому моя первоначальная реакция была такой, что он не выглядел здоровым, потому что мы всегда отслеживаем его здоровье", — сказала аналитик.

Кроме того, экс-сотрудница ЦРУ предлагала обратить внимание на то, как выглядели улицы Пхеньяна во время визита лидера РФ. Обычно, там нет стольких освещенных дорог и домов. Однако теперь город сиял и был украшен баннерами с изображениями российского президента. По словам Сью Ми Терри, это показало, как КНДР пытается выглядетьнормальной страной, которая принимает важного мирового политика.

"В северокорейских зданиях уже горит свет, не так ли? Можно было бы ожидать, что он выключен, но все же он включен, чтобы показать, что это большой оживленный город. Для Ким Чен Ына визит Путина является большим делом. Это делает его страну похожей на нормальную страну, он нормальный лидер нормальной страны. Поэтому для него это очень большое дело", — прозвучало в эфире.

Ким Чен Ын и Путин — Сью Ми Терри из ЦРУ (слева) комментирует события в КНДР 18 июня Фото: Скриншот

Отметим, 18-19 июня Владимир Путин совершил официальный визит в Северную Корею. Политик встретился с лидером КНДР и они подписали стратегическое соглашение о партнерстве. В тексте соглашения говорится о том, что они будут помогать друг другу, если на их страну будет агрессивное нападение извне. Также планируют продолжить сотрудничать в направлении технологий. Эксперты также обратили внимание на министров, которых российский президент привез с собой. Учитывая состав делегации, общались на тему войны, космоса, транспорта и здравоохранения, писал Фокус.

Напоминаем, после визита в КНДР Путин полетел во Вьетнам, где провели специальную подготовку: шьют флаги РФ, чтобы развесить их вдоль улиц. Между тем западные СМИ назвали его встречу с Ким Чен Ыном "пропагандистским шоу".