Немецкий политик предложил отправить безработных украинцев домой: есть условие

Представитель Христианско-социального союза, который находится в оппозиции к действующей власти, призвал ужесточить курс в миграционной политике. Его поддержали далеко не все.

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Высылать украинцев, которые не работают, обратно домой, призвал лидер региональной группы оппозиционного Христианско-социального союза (ХСС) Александр Добриндт. Об этом он рассказал Bild.

По его словам, пора пересмотреть принципы предоставления помощи беженцам спустя более чем два года после начала войны в Украине и ужесточить курс в миграционной политике. Политик заявил, что украинцы должны либо устраиваться на работу в Германии, либо же вернуться в безопасные районы на западе Украины.

Он также раскритиковал тот момент, что слишком много денег граждан уходит на социальную помощь для беженцев.

"Нам нужны более строгие обязательства для лиц, ищущих убежища, сотрудничать, когда дело доходит до трудоустройства. Должно быть предложение работы, и это должно быть частью интеграционной услуги", – подчеркнул он.

Александр Добриндт Фото: Википедия

После начала российской агрессивной войны в феврале 2022 года федеральное правительство решило, что украинским беженцам не нужно просить убежища в Германии. Это означало, что они автоматически получали право на проживание и пособие гражданина, а не пособие лица, ищущего убежища.

Альтернативная точка зрения

Однако далеко не все поддержали слова Добриндта. В частности Мартин Роземанн, эксперт по рынку труда парламентской группы Социал-демократической партии Германии, сказал, что это предложение было "популистской чепухой", и что многие украинские беженцы в Германии – матери-одиночки.

"Препятствиями для украинских беженцев при трудоустройстве являются отсутствие ухода за детьми, незнание языка и длительная процедура подтверждения диплома", – объяснил Роземанн.

Заместитель лидера парламентской группы СДПГ Дирк Визе заявил "Bild", что ХСС должно быть стыдно за такие требования "и, ​​им наконец, нужно удалить букву Х, обозначающую христианин, из своего названия".

"Путин неоднократно бомбил объекты по всей Украине. Добриндт теперь также хочет отправить туда женщин и детей, которые, возможно, уже потеряли отца на фронте", – считает он.

"Инсинуация о том, что украинцы приезжают к нам из-за денег граждан, игнорирует ужас путинской войны", – добавил лидер Партии зеленых Омид Нурипур. Он также отверг предложения ХСС не сразу предоставлять украинцам льготы по гражданству, а сначала направить их на обычную процедуру предоставления убежища.

"Конечно, нам нужно заставить украинцев работать еще быстрее. Но новые юридические препятствия, подобные тем, которых хочет ХСС, им не помогают", – цитирует

Bild политика.

Основное число беженцев в Германии – матери с детьми

Кто поддерживает пересмотр помощи украинцам в Германии

Однако градус противостояния в этом вопросе накаляется. Недавно несколько министров внутренних дел уже потребовали прекратить выплату гражданских пособий беженцам из Украины и предоставить им лишь пониженные выплаты в соответствии с Законом о льготах для лиц, ищущих убежища. Федеральное правительство уже отвергло это предложение.

В Союзе министр внутренних дел Бранденбурга Михаэль Штюбген (ХДС) и министр внутренних дел Баварии Йоахим Херрманн (ХСС) выступили против выплаты денег гражданам, особенно беженцам-украинцам призывного возраста.

Генеральный секретарь Свободной демократической партии Бижан Джир-Сарай также потребовал, чтобы вновь прибывающие беженцы получали льготы для лиц, ищущих убежища, вместо денег граждан.

Ранее Фокус писал, почему растут негативные настроения в ЕС против украинских беженцев, а также о проблемах с трудоустройством беженцев в Германии.