7 погибших и 23 раненых: в Дагестане возросло количество пострадавших в результате уличных боев

Перестрелки произошли одновременно в Дербенте и Махачкале. В Госдуме РФ уже обвинили НАТО и Украину.

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В Дагестане продолжается противостояние неизвестных вооруженных мужчин и местной полиции. Официально сообщается о 7 погибших и 12 раненых правоохранителях. Неофициально — что количество погибших уже 26 человек. А в Госдуме РФ обвинили в боестолкновениях "спецслужбы Украины и стран НАТО". Об этом пишет Telegram-канал "Невзоров".

По информации из Дежурной части МВД Дагестана, примерно в 18 часов в Дербенте неизвестные из автоматического оружия обстреляли синагогу и церковь. Также был убит священник, переехавший несколько лет назад из Ставропольского края. Остальные священнослужители забаррикадировались в храме.

В Махачкале неизвестные обстреляли пост ДПС.

Среди нападавших оказались два сына действующего главы муниципального образования Дагестана.

Нескольких стрелявших убили, двух задержали прямо на пляже на берегу Каспийского моря, пока отдыхающие разбегались с криками.

Депутат Госдумы Абдулхаким Гаджиев считает, что нападения в Дагестане связаны "со спецслужбами Украины и стран НАТО".

"На фоне успехов наших войск, это попытка раскачать ситуацию в нашей стране изнутри. Безусловно, это теракт под прикрытием псевдорелигиозных лозунгов", – считает депутат.

Сообщается, что в Махачкале все еще продолжается перестрелка. Росгвардия прибыла на место только через несколько часов.

Ситуация в Дагестане

Напомним, ранее Фокус писал о том, что происходит в Дагестане. Отметим, что точное количество погибших и пострадавших в Дербенте и Махачкале – неизвестно. Официальные данные разнятся. Местные СМИ сообщают о 26 погибших и 23 пострадавших со ссылкой на неназванные источники. Официально пишут о 7 погибших и 12 пострадавших правоохранителях, но не гражданских.