7 загиблих і 23 поранених: у Дагестані зросла кількість постраждалих унаслідок вуличних боїв

Перестрілки сталися одночасно в Дербенті та Махачкалі. У Держдумі РФ уже звинуватили НАТО й Україну.

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У Дагестані триває протистояння невідомих озброєних чоловіків і місцевої поліції. Офіційно повідомляється про 7 загиблих і 12 поранених правоохоронців. Неофіційно — що кількість загиблих уже 26 осіб. А в Держдумі РФ звинуватили в зіткненнях "спецслужби України та країн НАТО". Про це пише Telegram-канал "Невзоров".

За інформацією з Чергової частини МВС Дагестану, приблизно о 18 годині в Дербенті невідомі з автоматичної зброї обстріляли синагогу і церкву. Також було вбито священика, який переїхав кілька років тому зі Ставропольського краю. Решта священнослужителів забарикадувалися в храмі.

У Махачкалі невідомі обстріляли пост ДПС.

Серед нападників виявилися двоє синів чинного голови муніципального утворення Дагестану.

Кількох стрільців убили, двох затримали просто на пляжі на березі Каспійського моря, поки відпочивальники розбігалися з криками.

Ситуація в Дагестані

Депутат Держдуми Абдулхакім Гаджиєв вважає, що напади в Дагестані пов'язані "зі спецслужбами України і країн НАТО".

"На тлі успіхів наших військ, це спроба розгойдати ситуацію в нашій країні зсередини. Безумовно, це теракт під прикриттям псевдорелігійних гасел", — вважає депутат.

Повідомляється, що в Махачкалі все ще триває перестрілка. Росгвардія прибула на місце тільки через кілька годин.

Ситуація в Дагестані

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що відбувається в Дагестані. Зазначимо, що точна кількість загиблих і постраждалих у Дербенті та Махачкалі — невідома. Офіційні дані різняться. Місцеві ЗМІ повідомляють про 26 загиблих і 23 постраждалих із посиланням на неназвані джерела. Офіційно пишуть про 7 загиблих і 12 постраждалих правоохоронців, але не цивільних.