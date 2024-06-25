"Это тизер будущего": Жорин из 3 ОШБр прокомментировал стрельбу в Дагестане

По словам офицера ВСУ Максима Жорина, России придется пережить гражданскую войну, а Украина должна этому поспособствовать в меру своих возможностей.

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Произошедшее в Дагестане 23 июня — это тизер будущего России. Так, страна обречена пережить гражданскую войну. Об этом у себя в Telegram написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады, майор ВСУ Максим Жорин.

По его словам, территории, на которых находится большое количество враждующих мировоззрений и идеология терроризма вместе с "терпильством", рано или поздно обречены пережить гражданскую войну и развалиться.

"Мы в рамках своих возможностей должны этому способствовать — чтобы ускорить эти процессы", — написал он.

Жорин также отметил, что не верит в то, что россияне смогут массово "подняться с колен" и начать борьбу за свою свободу, ведь они такие ценности все равно не понимают.

Максим Жорин и стрельбе в Дагестане Фото: Скриншот

Ранее сообщалось, что к атаке на синагогу, церковь и правоохранителей в Дагестане 23 июня может быть причастно северокавказское отделение Исламского Государства "Вилаят Кавказ". Аналитики ISW писали, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершилась, власти заявляют о контроле над ситуацией. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, возбуждено уголовное дело по статье теракт. По данным властей, более 15 правоохранителей получили несовместимые с жизнью ранения в ходе стрельбы.

Также эксперты рассказали Фокусу, что серия нападений в Дагестане 23 июня показывает беспомощность спецслужб: все они вовлечены в российско-украинскую войну. Подразделения по борьбе с терроризмом забыли об угрозе радикального исламизма на Кавказе. Постепенная дестабилизация России увеличит число подобных случаев.