Япония ослабила визовые требования для украинцев: что известно

Япония решила ослабить визовые требования для граждан Украины. Впрочем, что именно "смягчат", пока не сообщается.

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С понедельника, 24 июня, Япония ослабляет визовые требования для граждан Украины. Об этом сообщает посольство Японии в Украине.

Как отмечается, это станет еще одним шагом для дальнейшего развития двусторонних отношений между странами, в том числе содействие культурному обмену, коммерческим отношениям и поддержке усилий по восстановлению.

Впрочем, о каких конкретно послаблениях идет речь, в дипломатическом ведомстве не сообщили.

Стоит отметить, что еще в феврале на сайте посольства Японии в Украине публиковались конкретные меры по ослаблению требований.

Как говорилось в сообщении, штатные работники украинских компаний, участвующих в проектах сотрудничества между Японией и Украиной, войдут в перечень заявителей, имеющих право на получение многократных виз для краткосрочного пребывания с деловыми целями. Кроме того, будет смягчено требование наличия истории поездок в Японию.

Родственники эвакуированных в Японию украинцев войдут в перечень заявителей, которые имеют право на получение многократных виз для краткосрочного пребывания в стране с целью их посещения.

Кроме того, многократные визы (действительны в течение 5 лет, с разрешенным периодом пребывания до 90 дней для каждого визита) будут выдаваться заявителям с высокими доходами и членам их семей.

Согласно информации посольства, беженцам из Украины, преимущественно, предоставляются краткосрочные визы, на 90 дней. Однако, в зависимости от ситуации, тип визы может отличаться.

В случае желания находиться в Японии долгосрочно, возможно подать заявление на смену статуса, сроком 1 год.

Напомним, что с 1 июля Украина вводит требования предварительного утверждения электронных виз для граждан Израиля.