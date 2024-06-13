"Уникальный документ": Зеленский подписал с премьером Японии соглашение на $4,5 млрд

По словам президента, Япония предоставит деньги Украине в 2024 году, а также будет поддерживать страну в течение всего 10-летнего срока действия соглашения.

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Президент Украины Владимир Зеленский 13 июня подписал с премьер-министром Японии Фумио Кисидой соглашение о безопасности между двумя странами. Об этом глава государства написал у себя в X (ранее Twitter).

По его словам, это уникальный документ с одной из наиболее экономично и технологически развитых стран мира.

Президент отметил, что в 2024 году Япония предоставит Украине 4,5 млрд долларов США и будет поддерживать страну в течение всего 10-летнего срока действия соглашения.

"Помощь в сфере безопасности и обороны, сотрудничество в гуманитарной, технической и финансовой сферах, совместная работа по реализации пунктов Формулы мира, санкций против агрессора и привлечения его к ответственности – это также закрепляет подписанное сегодня соглашение", — написал глава государства.

По словам Зеленского, Япония будет работать с Украиной и для восстановления и восстановления.

"Для Японии такой тип соглашения и уровень поддержки являются прорывными. Мы видим это и благодарим за такую ​​солидарность Японии с нашей страной и людьми, за все, что вы делаете, чтобы защитить жизнь и международное право", — написал президент.

Зеленский подписал соглашение с Кисидой Фото: Скриншот

Напомним, 11 июня Зеленский высказался о мобилизации в Украине. Он заявил, что если украинцы хотят сохранить свое государство, то они должны его отстоять.

Кроме того, глава государства призвал беженцев возвращаться домой. Президент подчеркнул, что никто не может заставить вернуться в Украину граждан, которые выехали от войны за границу. В то же время те, считает он, кто желают помочь своей родине, могли бы участвовать в восстановлении.