В России снова сообщили о стрельбе в Махачкале: что говорят в МВД (видео)

В полицию Махачкалы сообщили о стрельбе на Университетской площади. Силовики направились туда и перекрыли территорию. Была проведена тщательная проверка с привлечением кинологов.

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Вечером 25 июня в России снова появились сообщения о стрельбе в Махачкале, республика Дагестан. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

В сети начали распространять видео, снятые на улице Коркмасова. На кадрах видно, как вооруженные полицейские занимают позиции. Позже силовики потребовали от прохожих разойтись.

В Махачкале сообщили острельбе

Затем стало известно, что полиция перекрыла Университетскую площадь, однако информация о стрельбе, якобы открытой некими мужчинами в черной на "Ладе Приоре", оказалась фейком.

В Махачкале сообщили о стрельбе: реакция МВД

Как сообщили в МВД Дагестана российскому информационному агентству "РИА Новости", план "перехват", о котором писали некоторые Telegram-каналы, в городе не вводили. Позднее в ведомстве пояснили, что очевидец сообщил о вооруженном человеке на Университетской площади, но эта информация не подтвердилась.

"На место незамедлительно были направлены несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов", — отметили силовики.

Ранее сообщалось, что к атаке на синагогу, церковь и правоохранителей в Дагестане 23 июня может быть причастно северокавказское отделение Исламского Государства "Вилаят Кавказ". Аналитики ISW писали, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершилась, власти заявляют о контроле над ситуацией. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, возбуждено уголовное дело по статье теракт. По данным властей, более 15 правоохранителей получили несовместимые с жизнью ранения в ходе стрельбы.