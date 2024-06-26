В России снова сообщили о стрельбе в Махачкале: что говорят в МВД (видео)
В полицию Махачкалы сообщили о стрельбе на Университетской площади. Силовики направились туда и перекрыли территорию. Была проведена тщательная проверка с привлечением кинологов.
Вечером 25 июня в России снова появились сообщения о стрельбе в Махачкале, республика Дагестан. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
В сети начали распространять видео, снятые на улице Коркмасова. На кадрах видно, как вооруженные полицейские занимают позиции. Позже силовики потребовали от прохожих разойтись.
Затем стало известно, что полиция перекрыла Университетскую площадь, однако информация о стрельбе, якобы открытой некими мужчинами в черной на "Ладе Приоре", оказалась фейком.
В Махачкале сообщили о стрельбе: реакция МВД
Как сообщили в МВД Дагестана российскому информационному агентству "РИА Новости", план "перехват", о котором писали некоторые Telegram-каналы, в городе не вводили. Позднее в ведомстве пояснили, что очевидец сообщил о вооруженном человеке на Университетской площади, но эта информация не подтвердилась.
"На место незамедлительно были направлены несколько нарядов полиции, территория оцеплена. Проведена тщательная проверка площади и окружающей ее территории. С привлечением кинологов", — отметили силовики.
Ранее сообщалось, что к атаке на синагогу, церковь и правоохранителей в Дагестане 23 июня может быть причастно северокавказское отделение Исламского Государства "Вилаят Кавказ". Аналитики ISW писали, что активная фаза оперативно-боевых мероприятий завершилась, власти заявляют о контроле над ситуацией. На месте боестолкновений работают взрывотехники, изъято стрелковое оружие и боеприпасы, возбуждено уголовное дело по статье теракт. По данным властей, более 15 правоохранителей получили несовместимые с жизнью ранения в ходе стрельбы.