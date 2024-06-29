"Хожу не так легко, как раньше": Байден оправдался за провальные дебаты с Трампом

Американский президент Джо Байден заявил, что "ставки слишком высоки", и обвинил своего соперника Дональда Трампа в рекордном количестве лжи.

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Президент США Джо Байден обратился к своим сторонникам после провальных дебатов с оппонентом на выборах Дональдом Трампом. Об этом известно из материала The Guardian.

"Я знаю, что я не молодой человек, для государства это очевидно. Ну, я знаю, что я не хожу так легко, как раньше, я не говорю так спокойно, как раньше, я не спорю так хорошо, как раньше, но я знаю то, что знаю. Я знаю, как говорить правду", — заявил американский лидер.

Он отметил, что различает "хорошее и плохое" и знает свою работу.

"Друзья, я даю вам слово как Байден, я бы не баллотировался снова, если бы не верил всем сердцем и душой, что смогу выполнить эту работу. Потому что, откровенно говоря, ставки слишком высоки", — заверил президент.

Также Байден высказался и о своем сопернике на президентских выборах в США. По его словам, Трамп установил "новый рекорд по количеству лжи, сказанной в одной дискуссии".

"Он солгал о великой экономике, которую создал. Он солгал о пандемии, которую он испортил, убив миллионы людей. Он закрыл предприятия, закрыл школы, потеряв их здания, людей по всей стране", — отметил политик.

Байден подчеркнул, что после президентства Трампа "Америка лежала на спине". Он объяснил, что из-за этого провала сравнил соперника во время дискуссии с 31-м президентом США Гербертом Гувером.

Напомним, президент Джо Байден во время дебатов напомнил своему сопернику Дональду Трампу о его изменах. По его словам, у Трампа мораль "бродячего кота".

В The New York Times сообщили, что после дебатов в Демократической партии США могли задуматься о смене кандидата на президентских выборах. Неназванный американский чиновник объяснил, что "человек, который был на сцене с Трампом, не может победить".