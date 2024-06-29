"Ходжу не так легко, як раніше": Байден виправдався за провальні дебати з Трампом

Американський президент Джо Байден заявив, що "ставки занадто високі", і звинуватив свого суперника Дональда Трампа у рекордній кількості брехні.

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Президент США Джо Байден звернувся до своїх прихильників після провальних дебатів з опонентом на виборах Дональдом Трампом. Про це відомо з матеріалу The Guardian.

"Я знаю, що я не молодий чоловік, для держави це очевидно. Ну, я знаю, що я не ходжу так легко, як раніше, я не говорю так спокійно, як раніше, я не сперечаюся так добре, як раніше, але я знаю те, що знаю. Я знаю, як говорити правду", — заявив американський лідер.

Він наголосив, що розрізняє "добре і погане" та знає свою роботу.

"Друзі, я даю вам слово як Байден, я б не балотувався знову, якби не вірив усім серцем і душею, що зможу виконати цю роботу. Тому що, відверто кажучи, ставки занадто високі", — запевнив президент.

Також Байден висловився і про свого суперника на президентських виборах у США. З його слів, Трамп встановив "новий рекорд за кількістю брехні, сказаної в одній дискусії".

"Він збрехав про велику економіку, яку створив. Він збрехав про пандемію, яку він зіпсував, убивши мільйони людей. Він закрив підприємства, закрив школи, втративши їхні будівлі, людей по всій країні", — зазначив політик.

Байден підкреслив, що після президентства Трампа "Америка лежала на спині". Він пояснив, що через цей провал порівняв суперника під час дискусії з 31-м президентом США Гербертом Гувером.

Нагадаємо, президент Джо Байден під час дебатів нагадав своєму супернику Дональду Трампу про його зради. З його слів, у Трампа мораль "бродячого кота".

У The New York Times повідомили, що після дебатів у Демократичній партії США могли замислитись про зміну кандидата на президентських виборах. Неназваний американський чиновник пояснив, що "людина, яка була на сцені з Трампом, не може перемогти".