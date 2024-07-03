Бежали к проповеднику: в Индии в давке погиб 121 человек

Более 250 тысяч человек собрались послушать индуистского лидера известного, как Бхоле Баба. Когда он уезжал, толпа ринулась к его машине.

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В Индии во время религиозного праздника погиб 121 человек. Большинство жертв – женщины. Сообщается, что люди собрались в районе Хаттрас неподалеку от столицы Нью-Дели, на религиозный праздник и чтобы послушать индуистского проповедника Сураджа Пала Сингах, также известного как "Бхоле Баба". Когда он покидал место собрания, толпа побежала за его машиной и началась давка. Об этом пишет Reuters.

Местные власти сообщили, что на индуистском религиозном мероприятии на севере Индии присутствовало более чем в три раза большее количество людей.

Около 250 000 человек собрались на мероприятии 2 июля в районе Хатрас штата Уттар-Прадеш, примерно в 200 км от индийской столицы Нью-Дели, несмотря на то, что разрешение было выдано только на 80 000 человек, говорится в первоначальном отчете полиции.

Врачи районной больницы, оказывающие помощь нескольким пострадавшим, сообщили, что большинство смертей наступило в результате удушья.

По данным властей штата, среди 121 погибшего было 112 женщин и семеро детей, 31 человек получили ранения.

В своем первом информационном отчете полиция описала сцену хаоса, царившую, когда проповедник, участвовавший в мероприятии, Сурадж Пал Сингх, также известный как "Бхоле Баба", уезжал на своей машине.

Проповедника пока не нашли

Тысячи верующих закричали и побежали к машине, давя тех, кто все еще сидел, говорится в сообщении. Некоторые люди были растоптаны.

Чиновник на правах анонимности рассказал, что многие пытались спастись на соседнем поле, но упали и были втоптаны в грязь.

СМИ сообщили, что мероприятие организовала группа верующих, но не назвали ни одного. Полиция пытается установить местонахождение проповедника, сообщило информационное агентство ANI.

Среди погибших была 30-летняя Руби, которая проехала более 300 км, чтобы принять участие в мероприятии, вместе со своим отцом Чедилалом.

Описывая давку, он рассказал агентству Reuters: "Я слышал ужасающие крики женщин, а на земле возле выхода лежали тела. Я испугался и убежал и пытался позвонить дочери". Ее тело он нашел в больнице на следующее утро.

Главный министр штата Йоги Адитьянат встретился в среду с некоторыми из пострадавших и осмотрел место происшествия, расположенное среди рисовых полей рядом с оживленной автомагистралью.

Место для праздника выбрали между полями и трассой

Напомним, массовые давки случались в Индии и раньше. Так, в 2005 году погибло 265 верующих. Люди собрались в храме Мандхардеви в городе Вай в западном штате Махараштра. Причиной давки стали скользкие ступени, ведущие к храму.

А в 2008 году 250 человек были растоптаны насмерть в храме Чамундагар в северном пустынном штате Раджастхан, когда паломники собрались, чтобы отпраздновать Наваратри, девятидневный фестиваль, посвященный богине Дурге.

Подобная трагедия произошла и в Южной Корее. В 2022 году в Сеуле во время давки во время празднования Хэллоуина погиб 151 человек. Это были не только граждане Южной Кореи, но и иностранцы. Жертв затоптала большая толпа, которая двигалась по узкой улице в центральном районе Итэвон, известном своими ресторанами и ночной жизнью.