Движение "Талибан", лидеры которого с августа 2021 года управляют Афганистаном, в РФ официально объявлено "террористической организацией".

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Руководство Афганистана является союзником России в борьбе с терроризмом. Об этом сегодня, 4 июля, заявил президент России Владимир Путин на саммите ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) в Астане. Об этом пишет АРА.

Путин сообщил об этом, отвечая на вопросы журналистов после саммита ШОС.

Путин назвал талибов союзниками по борьбе с терроризмом

По его словам, Россия получала от талибов сигналы о готовности вместе бороться с терроризмом.

"В целом мы должны исходить из того, что движение "Талибан" контролирует власть в стране. И в этом смысле талибы, безусловно, для нас союзники по борьбе с терроризмом. И мы неоднократно получали такие сигналы со стороны движения "Талибан" о том, что они готовы с нами работать и на антитеррористическом треке", — сообщил Путин.

Путин назвал талибов союзниками по борьбе с терроризмом

При этом в России Талибан и талибы, которые с августа 2021 года управляют "Исламским Эмиратом Афганистан", в 2003 году было объявлено террористическим. Правительство ИЭА не признала пока ни одна страна мира, в этом плане Россия может стать первой.

Талибан Фото: Tolonews

РосСМИ поспешили сообщить, что таким образом Путин "нанес превентивный удар, чтобы избежать новых терактов в РФ". Главная опасность для России, как и для ШОС в целом, пояснил директор аналитического центра Российского общества политологов Андрей Серенко, исходит именно из Афганистана.

"Если талибов не остановить сейчас, дальше будет только хуже — там уже подготовлено около 400 тысяч боевиков-смертников. Ситуацию можно только радикально изменить активным внешним воздействием стран региона. Радикалов можно только либо принудить, либо уничтожить — другого не дано", — сообщил Серенко.

Месяц назад росСМИ сообщали, что Москва поддержит полноправное членство Афганистана в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС, входят Россия, Китай, Индия, Иран, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Пакистан и Узбекистан) после исключения "Талибана" из списка запрещенных организаций. Об этом заявил 4 июня директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

Талибы в РФ на форуме ПМЭФ Фото: ТАСС

МИД и Минюст России рекомендовали президенту Владимиру Путину исключить "Талибан" из списка запрещенных организаций 27 мая. На следующий день Путин заявил, что, поскольку талибы в настоящее время контролируют весь Афганистан, "Москва будет строить отношения с их представителями, исходя из сегодняшних реалий". 3 июня Казахстан вывел "Талибан" из списка террористических организаций.

Напомним, саммит ШОС в этом году прошел в столице Казахстана Астане. Приехали первые лица стран-членов организации: России, Индии, Ирана, Казахстана, Китая, Киргизии, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана. Александр Лукашенко впервые участвовал в саммите в качестве полноправного члена организации. Также явился генсек ООН Антониу Гутерреш. На саммите Путин пообщался с лидером КНР Си Цзиньпином, но о чем именно, кроме позиции по Украине шла речь, не сообщается.