Путин встретился с Си Цзиньпином на саммите ШОС: о чем говорили политики

В ходе встречи глава Кремля подчеркнул, что Москва высоко ценит "сбалансированную позицию" Китая по вопросу войны в Украине. Также Путин добавил, что понимает все озабоченности Пекина.

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Президент РФ Владимир Путин встретился с китайским лидером Си Цзиньпином на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Одной из тем беседы политиков была война в Украине, сообщает National Post, ссылаясь на китайскую государственную телекомпанию CCTV.

В ходе встречи глава Кремля подчеркнул, что Москва очень высоко ценит "сбалансированную позицию Китая по украинскому кризису" и "понимает озабоченности Китая по Украине".

При этом Путин заверил своего китайского коллегу, позиция Москвы по вопросу войны в Украине будет подробно разъяснена в ходе разговора.

"Хотя раньше мы уже говорили об этом", — добавил Путин.

О каких именно озабоченностях Китая касательно Украины шла речь российские СМИ предпочли умолчать. К примеру, в ходе трансляции "РИА Новости" был показан лишь фрагмент спича российского президента, после чего было показано приветствие Си Цзиньпином Владимира Путина. Он назвал его "дорогим и давним другом". Дальнейшие слова китайского лидера остались за кадром.

Напомним, что Иран станет новым членом Шанхайской организации сотрудничества. С 2005 года эта страна имела статус наблюдателя в этой организации. Теперь президент Ирана Ибрахим Раиси намерен на равных условиях обсудить с Владимиром Путиным и Си Цзиньпинем иранскую ядерную программу.

Ранее Фокус также сообщал о том, что Владимир Путин озабочен злоупотреблением алкоголем среди высших государственных чиновников Российской Федерации. По всей видимости, они "заливают" стресс из-за трудностей их войск на фронтах в Украине.